[{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","shortLead":"Tudta, miért nem nevezi már magát ingyenesnek a közösségi oldal?","id":"20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24712cb-7f9b-4717-a6b0-72518fd77168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_facebook_birsag_gvh_versenyhatosag","timestamp":"2019. december. 06. 16:53","title":"Milliárdos bírságot szabott ki a Facebookra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50 százalékkal csökkenti a SIM kártyák előállításához felhasznált műanyag mennyiségét. Az ügyfelek éves \"fogyasztását\" összeadva rengeteg plasztikszeméttől kímélhető meg így a Föld.","shortLead":"A hagyományos, bankkártya méretű SIM kártya tartóit fele akkora formátumúra cseréli a Vodafone. Az intézkedéssel 50...","id":"20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd9545e-32c1-468f-90db-ee7d721271ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12090232-703f-4158-bd77-959a6bdafb45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_vodafone_sim_kartya_tarto_muanyag_meretcsokkentes","timestamp":"2019. december. 06. 17:03","title":"Megfelezi a SIM kártyákat a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A 16 éves svéd aktivista szerint a lelkesedésen kívül nem történt érdemi lépés, pedig valódi cselekvések kellenének.","shortLead":"A 16 éves svéd aktivista szerint a lelkesedésen kívül nem történt érdemi lépés, pedig valódi cselekvések kellenének.","id":"20191206_Greta_Thunberg_A_globalis_klimasztrajkmozgalom_nem_ert_el_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429f8572-e9b5-4ff6-9d8b-e5e710c3f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0378efdb-92e4-41e9-bd03-36b832f94779","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Greta_Thunberg_A_globalis_klimasztrajkmozgalom_nem_ert_el_semmit","timestamp":"2019. december. 06. 22:05","title":"Greta Thunberg: A globális klímasztrájk-mozgalom nem ért el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56fecb-7d6c-457f-8554-80b5874219b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kiszuperált városi buszt tusolóbusszá alakítottak át Hamburgban, a cél, hogy a hajléktalanok is emberi körülmények között tisztálkodhassanak, s így rendezhessék az életüket is. A kezdeményező egy volt hajléktalan.\r

","shortLead":"Egy kiszuperált városi buszt tusolóbusszá alakítottak át Hamburgban, a cél, hogy a hajléktalanok is emberi körülmények...","id":"20191207_Zuhanyozobusszal_segitik_Hamburgban_a_hajlektalanokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf56fecb-7d6c-457f-8554-80b5874219b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab73541b-1005-4291-9178-31ec497a9572","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Zuhanyozobusszal_segitik_Hamburgban_a_hajlektalanokat","timestamp":"2019. december. 07. 17:15","title":"Zuhanyozóbusszal segítik Hamburgban a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","shortLead":"Georgina Addison súlyos hallássérültként született, de négy hónapos korában kapott egy hallókészüléket.","id":"20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6988cc-b54a-4ad1-b5af-b3b2b1294f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1e919-f24f-4865-be5b-4b1bc9a9f27c","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Ilyen_a_pillanat_amikor_egy_negyhonapos_baba_eloszor_hallja_meg_az_anyja_hangjat","timestamp":"2019. december. 07. 08:27","title":"Ilyen a pillanat, amikor egy négy hónapos baba először hallja meg az anyja hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaf05cb-51c6-4f7e-b87a-4c76072eb6f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának, amely a cirkuszművészet eszközeit alkalmazza a fiatalok személyiségének és szociális képességeinek fejlesztésére.","shortLead":"A társulat a magyarországi partnere a világhírű intézmény Cirque du Monde elnevezésű szociális cirkuszprogramjának...","id":"20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf05cb-51c6-4f7e-b87a-4c76072eb6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f232011-99c7-41cd-918f-607202dbf4b1","keywords":null,"link":"/elet/20191207_A_Cirque_du_Soleiljel_kozos_kepzesi_programot_inditott_a_Recirquel","timestamp":"2019. december. 07. 19:19","title":"A Cirque du Soleil-jel közös képzési programot indított a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás a feladatra. A rendelkezésre álló keretnek kevesebb, mint a felét költötték el eddig.","shortLead":"Többek közt az építőipari kapacitáshiány miatt akadozik a romatelepek felszámolása, pedig bőven van uniós forrás...","id":"20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b51ffcc-f891-40a5-8d76-ba8f9b5302c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d1557-fd76-483e-b03a-786f95c248a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Unios_penz_van_a_magyarorszagi_roma_gettok_felszamolasara_de_alig_tortenik_valami","timestamp":"2019. december. 06. 14:14","title":"Uniós pénz van a magyarországi roma gettók felszámolására, de alig történik valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","id":"20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198e3b8-374a-40f1-ab90-bce90d45468c","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","timestamp":"2019. december. 06. 19:01","title":"Game over: Németh Szilárd Soros-pénzekről beszélt, de pert vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]