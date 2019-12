Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Stumpf István a hvg.hu-nak beszélt Orbánról, a Fideszről és az alkotmánybíróságról, hazamehetett Bróker Marcsi, tavaszias idő jön. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Stumpf István a hvg.hu-nak beszélt Orbánról, a Fideszről és az alkotmánybíróságról, hazamehetett Bróker Marcsi...","id":"20191216_Radar360_6_sebesz_is_felmondott_a_Jahn_Ferencben_nemreg_szabadult_a_gyori_gyermekgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56fb1f8-529b-40f7-8ddc-7ddc2682d143","keywords":null,"link":"/360/20191216_Radar360_6_sebesz_is_felmondott_a_Jahn_Ferencben_nemreg_szabadult_a_gyori_gyermekgyilkos","timestamp":"2019. december. 16. 08:00","title":"Radar360: 6 sebész is felmondott a Jahn Ferencben, nemrég szabadult a győri gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","shortLead":"Megérte a jubileumi kampány, hiszen jelenleg az All I Want For Christmas is You az első a Billboard 100-as listáján.","id":"20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f41aab1-de0b-4ea6-ada5-68a36de62f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0d5c2-bdae-4ec3-9092-242374d02f1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Tortenelmi_pillanat_25_ev_utan_eloszor_vezeti_Mariah_Carey_az_amerikai_toplistakat","timestamp":"2019. december. 17. 11:07","title":"Történelmi pillanat: 25 év után először vezeti Mariah Carey az amerikai toplistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","shortLead":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","id":"20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f879c39e-2f31-45e3-9439-feed0b1c592b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","timestamp":"2019. december. 16. 06:15","title":"Több mint 150-en sérültek meg közúti balesetekben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megverte a buszvezetőt egy 30 éves tiszalúci férfi, mert a sofőr megvédte az őrjöngő férfi barátnőjét és a járaton utazókat. Az agresszív férfit őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"Megverte a buszvezetőt egy 30 éves tiszalúci férfi, mert a sofőr megvédte az őrjöngő férfi barátnőjét és a járaton...","id":"20191216_Utasait_vedte_a_buszsofor_ratamadt_a_tiszaluci_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cbfc23-7cfc-418e-89ab-9f2d885939a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Utasait_vedte_a_buszsofor_ratamadt_a_tiszaluci_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 12:54","title":"Utasait védte a buszsofőr, rátámadt a tiszalúci férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes hozamot érhetnek el. Ez igaz is lehet, hiszen gyermek születése nélkül is 5 év után jelentős, 1 millió forintos nyereséggel lehet kiszállni a konstrukcióból. De mi a helyet akkor, ha valamilyen más okból kifolyólag elveszíti a házaspár a Babaváró kamatmentességét?","shortLead":"Több helyen lehetett olvasni, hogy a Babaváró hitelből Magyar Állampapír Pluszt vásárlók milyen magas, kockázatmentes...","id":"20191216_babavaro_szuperallampapir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc4ced-2114-4e6d-8132-9efca2538cc7","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_babavaro_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 16. 07:20","title":"Akár még bukni is lehet a Babaváró és a szuperállampapír házasságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban alaptalannak nevezte az ellene folyó eljárást.","shortLead":"A volt elnököt hazaárulásért és az alkotmány megsértéséért ítélték el. A jelenleg Dubajban tartózkodó Musarraf korábban...","id":"20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac20ed33-2a10-4df0-b00d-90b47b7cdb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e475db9c-1764-4bb8-8553-f80c6cf67b79","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_halalra_iteltek_pervez_musarraf_volt_pakisztani_elnokot","timestamp":"2019. december. 17. 13:22","title":"Halálra ítélték Pervez Musarraf volt pakisztáni elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni a similis simili gaudet elve.","shortLead":"A \"lefelé\", a másik oldalról nézve pedig \"felfelé\" házasodások növekvő száma miatt egyre kevésbé tud majd érvényesülni...","id":"201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130b252-156b-4c7d-9e68-c54e4201d4e3","keywords":null,"link":"/360/201950_hazastarsi_aszimmetria_anok_gyakrabban_hazasodnak_lefele","timestamp":"2019. december. 16. 11:00","title":"Egyre több nő csak nála képzetlenebb férfihoz tud hozzámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]