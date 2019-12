Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Advent derekán járunk, közeledik az ünnep. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9513e6d8-0134-4d6f-8184-ca924fff702a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a7d2a-70f6-45df-aca5-7a4e36a6cc93","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Adventi_mesenaptar__december_15","timestamp":"2019. december. 15. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője vasárnap az újabb olaszországi pénzintézet, a Popolare di Bari bank csődbejelentése után.","shortLead":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki...","id":"20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a01a8-3c98-4fbb-a343-50a07a230e02","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","timestamp":"2019. december. 15. 17:34","title":"Salvini szerint csak a nemzeti összefogás mentheti meg hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre. A TEK 2016 óta telepíti ki rendszeresen a nyolckerekű, kétéltű BTR–80-as páncélozott harci járművét a Pesti Vigadó mellé.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ bejelentette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kivonul belvárosi karácsonyi rendezvényekre...","id":"20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f221f17-2a9e-474d-8e77-7cca628326d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce6aedd-b28f-4450-b27a-8fceb499b785","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_A_TEK_ujra_kivonult__ismet_itt_a_karacsonyi_szezon","timestamp":"2019. december. 15. 09:35","title":"A TEK újra kivonult - ismét itt a karácsonyi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnövekedett hanghatásra és közúti forgalomra kell számítani a Gripenek Kecskemétre történő visszatelepülése miatt - közölte a Honvédelmi Minisztérium.","shortLead":"Megnövekedett hanghatásra és közúti forgalomra kell számítani a Gripenek Kecskemétre történő visszatelepülése miatt...","id":"20191215_Fel_ev_utan_visszamennek_a_Gripenek_Kecskemetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712ef40-12f8-423f-ad44-c18a9590df59","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Fel_ev_utan_visszamennek_a_Gripenek_Kecskemetre","timestamp":"2019. december. 15. 13:28","title":"Fél év után visszamennek Kecskemétre a Gripenek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. december. 16. 11:32","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt, mindenkinek egyformán kell fizetnie, ha az alkalmazás-áruházat használja programja terjesztésére. Azonban a fejlesztő Epic Gamesnek is vannak ellenérvei.","shortLead":"Hiába olyan kivételes egy játék, mint amilyen a Fortnite Battle Royale, a Google senkivel sem tesz kivételt...","id":"20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aed8d46-eb3c-4a1b-bef4-5316b35ef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_epic_games_fortnite_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. december. 15. 13:03","title":"Valakinek engednie kell: bekerül a Fortnite a Google Play áruházba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","shortLead":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","id":"20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0749a002-d49b-43b3-9fbd-ed75e40d5e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","timestamp":"2019. december. 16. 09:21","title":"Suzuki: hibrid lesz a Swift Sport, a Vitara és az SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]