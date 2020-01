Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár.","shortLead":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el szemben.","shortLead":"Az ügy előzménye egy német dokumentumfilm, melyben nagyon súlyos vádakat fogalmaztak meg Aján Tamással és az IWF-el...","id":"20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c81416-fa74-4245-82e2-89f711588f5f","keywords":null,"link":"/sport/20200123_ajan_tamas_felfuggesztes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_iwf","timestamp":"2020. január. 23. 05:47","title":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 90 napra felfüggesztette Aján Tamás elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","shortLead":"A végelszámolás korábban megtörtént, a cégek beszámolói most lettek kész.","id":"20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=add5751d-e046-4520-b27e-4993eba0913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934c93d-b07a-4341-ad16-90726d4d018c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Kisebb_lett_a_fideszes_Banki_Erik_cegbirodalma","timestamp":"2020. január. 22. 14:23","title":"Kisebb lett a fideszes Bánki Erik cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak rá, hogy pontosan mi van a számok mögött.","shortLead":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak...","id":"20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d2c0d-e02c-40c5-a693-fc254eae85c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","timestamp":"2020. január. 22. 10:03","title":"1333%-kal ugrott meg a Honor, csak épp azt nem árulják el, hogy mennyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac46cb10-0ec4-4047-b384-d6011b46ed7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon Miyagi szenszei mit szól hozzá?","shortLead":"Vajon Miyagi szenszei mit szól hozzá?","id":"20200123_A_karate_kolyok_dalra_fakad_a_szinpadon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac46cb10-0ec4-4047-b384-d6011b46ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a3d9f3-8e19-4674-b958-8bcf4ce285b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_karate_kolyok_dalra_fakad_a_szinpadon","timestamp":"2020. január. 23. 14:05","title":"A karate kölyök dalra fakad a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél lenniük.","shortLead":"A jogosítvány és a forgalmi engedély kötelező kellék, ám vannak olyan dokumentumok, melyeknek nem muszáj a sofőrnél...","id":"20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a171d0-da14-4bfe-846f-134b119709e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3291acf-92ea-4be5-b3b7-fd1306ac6949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_kotelezo_biztositas_das_jogositvany_forgalmi_engedely","timestamp":"2020. január. 22. 12:42","title":"Van olyan papír, amit nem kérhet az igazoltató rendőr a sofőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Kultúra Napja alkalmából nézhetjük meg a különleges produkciókat.\r

\r

","id":"20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f898b36-dda3-41f1-aec5-eae446b0878b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","timestamp":"2020. január. 22. 09:35","title":"Egy hétig elérhetővé teszik a magyar Diák Oscar-jelölt filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","shortLead":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","id":"20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b716126-c4d9-46c5-9250-479cde676f06","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"Elefánttal üzent Schobert Norbertnek a Fővárosi Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]