Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen kutathatók lesznek az ügynökakták, a rejtélyes mágnesszalagokon tárolt adatok ismerete nélkül továbbra sem tudható, hogyan mentették át magukat az állampárti állambiztonság emberei a rendszerváltás után a jelenleg is működő nemzetbiztonsági szervek tagjai közé.","shortLead":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen...","id":"202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7092d7bf-9c7e-403d-8dae-9fee73892430","keywords":null,"link":"/360/202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","timestamp":"2020. február. 15. 12:00","title":"Fedőneve: állambiztonság. A titkosszolgálatok irányítása 1990 után is a régi kezekben maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt. A kormánypárt az utóbbi két választáson nagy pofonokat kapott, kérdés, fel tud-e támadni. Az ellenzék pedig főpróbát tart: országgyűlési választáson most először indul összellenzéki támogatottsággal közös jelölt. ","shortLead":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt...","id":"20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73771ed-70b1-4718-bd5c-ecd9bfc5e73c","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","timestamp":"2020. február. 15. 07:00","title":"Lehet, hogy most vasárnap zajlik le a 2022-es választás főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","shortLead":"Bár senki nem akarta bevezetni, Putyin elnök harcba száll a melegházassággal szemben.","id":"20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0e4022-1c4c-49fa-9546-feb432aa786e","keywords":null,"link":"/elet/20200213_vlagyimir_putyin_meleghazassag_oroszorszag","timestamp":"2020. február. 13. 19:50","title":"Putyin: Amíg én vagyok az elnök, a melegek nem házasodhatnak össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","shortLead":"A pedagógusok útban az Emmi felé elmondták, hogy mit gondolnak az új NAT-ról.","id":"20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b009a185-5c57-442b-9d37-ce7c7e9092ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded83b54-61a9-42cd-aa2d-0b960276b583","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Halas_vagyok_Orban_Viktornak_hogy_kicsit_felrazta_a_pedagogusokat__video","timestamp":"2020. február. 14. 20:41","title":"\"Hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy kicsit felrázta a pedagógusokat\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik fizetnie.","shortLead":"A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik...","id":"20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba26fc0-31b1-4cb3-86de-b59300f3f34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a25f9-824e-4f4d-8c5b-614fcd32b19f","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Elbukott_egy_pert_az_Origo_a_tuloratorveny_szervezoivel_szemben","timestamp":"2020. február. 14. 16:36","title":"Jogellenesen hozta nyilvánosságra az Origo a rabszolgatörvény elleni tüntetések szervezőinek nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus áldozataival. Egy ideje egyikükről sincs hír – írja a BBC.","shortLead":"Fang Bing és Csen Csiu-si arra tett ígéretet, hogy bemutatja, mi történik valójában Vuhanban a koronavírus...","id":"20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3b7ebed-5579-4b70-b418-894bc1c9ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f34b9f4-0673-43dd-8c4d-b2edb66b1bee","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_koronavirus_vuhan_ujsagiro_hatosagok","timestamp":"2020. február. 14. 13:41","title":"Hová tűnt két riporter Vuhanban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","shortLead":"A kidobott élelmiszer ráadásul az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátásra is hatással van.","id":"20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e78b43-8095-4903-b244-05f2a2539ae7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_elelmiszer_hulladek_kuka_kidobott_ennivalo","timestamp":"2020. február. 13. 17:54","title":"Sokkal több élelem megy a kukákba a világon, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169fe7e-69bf-4b7f-bf4a-f21fd844e298","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába érkeznek szinte percenként a buszok csúcsidőben, így sem fér fel mindenki a 7-es buszra. Budapest főpolgármestere egy meghosszabbított 4-es metró lenne a megoldás.","shortLead":"Hiába érkeznek szinte percenként a buszok csúcsidőben, így sem fér fel mindenki a 7-es buszra. Budapest főpolgármestere...","id":"20200214_Alig_fernek_fel_az_utasok_a_7es_buszra_Karacsony_a_4es_metro_meghosszabitasat_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a169fe7e-69bf-4b7f-bf4a-f21fd844e298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e7cdf-dc4d-490a-ac3e-51b28cf77ee8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Alig_fernek_fel_az_utasok_a_7es_buszra_Karacsony_a_4es_metro_meghosszabitasat_szeretne","timestamp":"2020. február. 14. 19:39","title":"Alig férnek fel az utasok a 7-es buszra, Karácsony a 4-es metró meghosszabítását szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]