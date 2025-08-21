Ősszel jön az állami villanyautó-támogatás a magánszemélyeknek is?

Újabb részletek szivárogtak ki a szeptemberre várható, magánszemélyeknek szóló elektromosautó-vásárlási támogatási programról – írja a Villanyautósok oldal. Az általuk hivatkozott dokumentum szerint az új rendszerben legfeljebb 25 millió forintos vételárú autók vásárlására lehet majd igényelni támogatást, amelynek összege 2,5–4 millió forint között alakulhat.

A program keretösszegét 20 milliárd forintban határoznák meg, ami 5–8000 jármű megvásárlását segítheti elő. A „Új e-autó program magánszemélyeknek” cím alatt futó tervezet egyértelműen jelzi, hogy a villanyautó-támogatás a cégek után hamarosan a lakosság számára is elérhetővé válhat.

A lépés kapcsolódik a jelenleg még futó, vállalkozásoknak szóló pályázathoz, amelyet szeptemberben zárhatnak le, noha eredetileg decemberig volt meghosszabbítva. Ebben a cégek 2,8–4 millió forintos támogatást kaphatnak autónként, a keretösszeg pedig 30 milliárd forint volt.

A tavaly februári indulás óta több mint 7500 igénylés érkezett, 33,5 milliárd forint összértékben. Eddig 6329 szerződés született több mint 28 milliárd forint értékben, és közel 19 milliárd forintot már ki is fizettek a több mint 4300 nyertes pályázónak. Az adatok alapján a lakossági program iránt is nagy érdeklődés várható.