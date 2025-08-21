A „dölyfös és felfuvalkodott”, végül elkergetett Péterről is szó volt a tűzijáték narrációjában

Az Európa legnagyobbjaként hirdetett, 3,6 milliárd forintból megtartott augusztus 20-i tűzijátékot kísérő narrációba idén némi aktuálpolitikát is bele lehetett hallani. A szöveg ott folytatódott, ahol tavaly véget ért, István király megkoronázásánál, és a szentté avatásával zárult. Az egyik szegmens részben az Istvánt a trónon követő Orseolo Péterről szólt. Elhangzott benne, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek a „tanácsait idegenek súgták”, s aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, a Német-római Birodalomnak. Kétszer is uralkodott, ám a magyarok végül elkergették és megvakíttatták.

A békét mindezek után (Szent) László hozta el az országnak.

Az elhangzottakat magára vette Magyar Péter, aki a 444.hu közösség oldalán a hírről szóló poszt alatt azt írta egy mosolygó emoji kíséretében: „Nem kell félni, nem fog fájni. Na jó, kicsit”.

