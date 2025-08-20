Sci-fi filmbe illő látvány és rakparti buli - nézze meg fotóinkat a tűzijátékról

A HVG három fotósa három helyszínről figyelte az augusztus 20-i tűzijátékot, nézze meg, milyen látványos képek születtek! Cabrera Martin, Fazekas István és Reviczky Zsolt fotói.

  • HVG HVG
Sci-fi filmbe illő látvány és rakparti buli - nézze meg fotóinkat a tűzijátékról
Reviczky Zsolt
Reviczky Zsolt
Reviczky Zsolt
Fazekas István
Fazekas István
Fazekas István
Cabrera Martin
Cabrera Martin
Cabrera Martin
Cabrera Martin
Reviczky Zsolt
Fazekas István
2025 33. lapszám