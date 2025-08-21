Még az MNB-alapítvány vezetőinek lecserélése után is meg tudott szerezni Matolcsy Ádám köre alapítványi vagyont

Másfél hónappal az MNB-alapítvány botrányának kirobbanása után, az alapítvány új vezetésének hivatali idejében is meg tudott szerezni Matolcsy Ádám üzleti köre jegybanki alapítványos vagyont – írja a 444.hu. Idén márciusban, amikor Varga Mihály került az MNB élére, első lépései között cserélte le az alapítvány vezetőit, ezzel megakadályozva, hogy az ottani vagyon az előző jegybankelnök fiának üzleti köréhez kerülhessen, és ezzel egy időben került nyilvánosságra, hogy az Állami Számvevőszék milyen súlyos hiányosságokat és vagyonvesztést tárt fel az elmúlt évekből. Ezután hetekkel, április 30-án indult az az üzlet, amelyről most szó van.

A Sky72 Kft.-t, amely egy I. kerületi ingatlanban kialakított társasház tulajdonosa volt, az addigi tulajdonosa, az Optimum Úri 72 Kft. aznap adta át a Ferida nevű cégnek, amelyet a jegybanki alapítványok hoztak létre, és az alapítványok vagyonát is kezelő Optima Befektetési Zrt. tulajdonában állt. Három hónappal később pedig a Ferida továbbadta annak a Skygreen Buildings Kft.-nek, amely két olyan magántőkealapé, amely a cikk szerint Matolcsy Ádámhoz köthető.

A cég vezérigazgatója elismerte a 444-nek, hogy megtörtént az üzlet. Azzal indokolta, hogy a Sky 72 és a Skygreen tulajdonostársak voltak az Úri utcai ingatlanban, és „a tulajdonosközösség megszüntetésére ez volt a legegyszerűbb megoldás”.