Handelsblatt: Miért gyakorol Trump nyomást Orbánra?

Donald Trump néhány napja felhívta Orbán Viktort, hogy Ukrajna EU-csatlakozásáról faggassa. Úgy tudni, hogy a Fehér Ház ura azt szerette volna megtudni, mi áll az elutasító magyar hozzáállás hátterében – jelenti Brüsszelből Carsten Volkery, rögtön hozzátéve, hogy hírek szerint a magyar vezető nem volt hajlandó engedni.

Három napja az európai vezetők azt kérték Washingtonban a házigazdától, hogy vesse latba befolyását Orbánnál, aki köztudomásúlag a politikus nagy csodálója és jó kapcsolatokat ápol a Tegyük Újra Naggyá Amerikát mozgalommal. Ezek után következett még az nap a telefonhívás. A szóvivő megerősítette, hogy valóban az ukrán uniós tagságról beszéltek.