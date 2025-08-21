Leesett a magasból egy férfi a tűzijáték alatt

Az augusztus 20-i fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig – tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t csütörtökön hajnalban.

A mentőegységek a fővárosi tűzijáték ideje alatt 51 helyre települtek ki

az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, csaknem 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre.

Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni. Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.

Az Európa legnagyobbjaként hirdetett, 3,6 milliárd forintból megtartott augusztus 20-i tűzijátékot kísérő narrációba idén némi aktuálpolitikát is bele lehetett hallani. A szöveg ott folytatódott, ahol tavaly véget ért, István király megkoronázásánál, és a szentté avatásával zárult. Az egyik szegmens részben az Istvánt a trónon követő Orseolo Péterről szólt. Elhangzott benne, hogy első királyunk halála után belviszály alakult ki, a trónjára pedig a „dölyfös és felfuvalkodott” Pétert ültették, akinek a „tanácsait idegenek súgták”, s aki felajánlotta az országot egy nyugati hatalomnak, a Német-római Birodalomnak. Kétszer is uralkodott, ám a magyarok végül elkergették és megvakíttatták.

