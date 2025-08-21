Légi csapás érte Munkácsot, tucatnyian megsebesültek

Légi csapás érte Munkácsot hétfő hajnalban – jelentette be a helyi városi tanács a közösségi oldalán. A támadás egy üzemet ért, amelynek területén tűz keletkezett.
A városvezetés arra szólították fel a lakosságot, hogy csukják be az ablakokat és maradjanak otthon. Azt is kérték tőlük, hogy biztonsági okokból ne osszanak meg képeket, videókat a helyszínről, ennek ellenére a közösségi médiában több fotó is kering, amelyek a környéken készültek:
A támadásban legalább tucatnyi ember megsérült. Az állapotuk a közlés szerint stabil.
Andrij Baloha, a város polgármestere azt közölte, hogy a várost szárnyas rakétákkal vették célba, a támadás célpontja pedig egy olyan vállalkozás, amely a környék több ezer lakosának biztosított munkahelyet.
Megerősítette, hogy a légi csapásnak nincsenek halálos áldozatai, sebesültjei azonban igen, akik az ígérete szerint minden szükséges segítséget megkapnak.
(Ukrajinszka Pravda)