Szijjártó Péter szerint Donald Trump nem hívta fel Orbán Viktort

„Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt” – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Harcosok órája YouTube-csatornán a Bloomberg szerdai értesüléséről. A lap szerint ugyanis Donald Trump amerikai elnök hétfőn – amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel tárgyalt Washingtonban – felhívta Orbán Viktor kormányfőt, hogy meggyőzze: ne blokkolja tovább Ukrajna EU-csatlakozását.

Szijjártó Péter telefonhívással kapcsolatos kijelentése azért is érdekes, mert korábban nemcsak a Bloomberg, hanem a Handelsblatt is arról írt: Donald Trump az európai vezetők kérésére beszélt a magyar miniszterelnökkel. A hetek azzal győzték meg Trumpot, hogy ha Kijev bekerül az EU-ba, akkor Putyin nem meri többé megtámadni. Még komolyabb biztosíték volna a NATO-csatlakozás, de azt az Egyesült Államok kategorikusan kizárta.

A korábbi hírek szerint a telefonbeszélgetés során Orbán Viktor elzárkózott attól, hogy támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Facebook-posztjában kedden azt írta: „Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.”

A 444.hu cikke szerint Szijjártó Péter hétfőn arról is beszélt, Budapest alkalmas volna arra, hogy itt tárgyaljon a békéről Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij. Elmondta: ő már 2022-ben felajánlotta az oroszoknak, hogy ha egy órával előtte szólnak, bármikor jöhetnek tárgyalni Magyarországra, ahol a magyar vezetés „fair, tisztességes, biztonságos, egyforma körülményeket” garantálna mindenkinek.

