Rácz András a Munkács elleni támadásról: „Itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”

Csütörtökre virradó éjjel légi csapás érte a magyar határtól légvonalban nagyjából 30 kilométerre fekvő Munkácsot. A város egyik ipari létesítményét – sajtóértesülések szerint az autóipari beszállító Flex gyárát – támadták, ahol a robbanás nyomán tűz keletkezett. Tizenketten megsebesültek.

A történtek nyomán Rácz András Oroszország-szakértő a közösségi oldalán azt írta: „itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”.

Bejegyzése szerint az orosz légierő egész Ukrajnában súlyos támadásokat vitt véghez, Munkács mellett a lvivi megyét is támadták.

Azt írta, az orosz támadás nem sokkal éjfél után indult Sahíd drónokkal, és még reggel hatkor is lőttek ki ballisztikus rakétákat, de egyébként „mindennel lőttek, amijük van”.

Hangsúlyozta, hogy a munkácsi a magyar határhoz legközelebbi sikeres orosz támadás a háború 2022. feburári kezdete óta, s „az is látszik, hogy – hasonlóan néhány korábbi támadáshoz – Kárpátalja légterét arra is használják, hogy itt átrepülve délről támadják a lvivi körzet katonai és ipari célpontjait.

Ergo, ha még bárkinek volt illúziója, hogy Kárpátalja biztonságos lenne, ez a mai nappal ért véget”.

A szakértő úgy véli, nem ez volt az utolsó támadás Kárpátalja ellen, ami azt is jelenti, hogy „erősen indokolt volna megvizsgálni az Ukrajnából érkező menekültekre vonatkozó magyar szabályozást és visszatenni Kárpátalját is a harcok által közvetlenül fenyegetett megyék listájára. Ez azért fontos, mert a harcok által érintett megyékből jövő menekülteknek jár a magyar állami ellátás”.

Emlékeztetett továbbá arra is, hogy „az ukránok által kirobbantott kémbotrány Kijev szerint arról szólt, hogy állítólagos magyar ügynökök Kárpátalja légvédelméről is gyűjtöttek információkat. Anélkül, hogy ebben állást foglalnék, a mai támadás jól mutatja, hogy mi a tétje annak, hogy az oroszok mennyit tudnak Kárpátalja légvédelméről”.