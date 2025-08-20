Így még nem látta a budapesti légiparádét, páratlan helyről fotózhatott a HVG riportere

A 8:15-ös kecskeméti feszállás után kevesebb mint 10 perccel már a tököli repülőtér körzetében kijelölt várakozási légtérben voltunk, ahol a bemutatón részt vevő gépek, egymástól biztonságosan elkülönítve köröztek, egészen addig az időpontig, amíg meg nem kezdhették a bemutatót.

A Falcon először egyedül “mutatta meg magát” a Duna két partjára kilátogató több tízezer embernek, majd ismét kirepültünk Tököl környékére, ahol jobbról-balról mellénk zárkózott egy-egy JAS-39C Gripen.

Ekkor már az utasszállító gépekben megszokottakhoz képest sokkal meredekebb bedöntésű fordulókkal repültünk, hiszen a Gripenek nagyobb sebességtartományban “érzik jól magukat”, az ugyanakkora területen nagyobb sebesség viszont értelemszerűen szűkebb fordulókat jelent.

Végül ráfordultunk a főváros irányára, és majdnem 300 csomós (kb. 550 km/h) sebességgel a két Gripen által közrefogva elszáguldottunk a Duna belvárosi szakasza fölött, a Parlament és a Budai vár előtt.

Az egész átrepülés mindössze kb. 10 másodpercig tartott, ezután a két Gripen balra kifordult.

Őket követve mi is elhagytuk a fővárost és mindössze 12 perc múlva már puhán földet is értünk a kecskeméti katonai repülőtér futópályáján.

Veres Viktor

