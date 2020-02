Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat egy maximálisan sportosra alakított és egy háromajtós Escalade.","id":"20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ddea94-fdb9-4ea4-9878-b3fc8c9f72d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6b6ffe-dd72-4543-b0da-1e367ec01c0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_amerikai_csucsterepjaro_magyar_tuningot_kapott_a_vadonatuj_cadillac_escalade_suv","timestamp":"2020. február. 24. 07:59","title":"Amerikai csúcsterepjáró: magyar tuningot kapott a vadonatúj Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 25 százalékos a visszaesés, több mint ötéves mélypontra ért a termelés.","shortLead":"Egy év alatt 25 százalékos a visszaesés, több mint ötéves mélypontra ért a termelés.","id":"20200223_Megroggyant_a_kinai_olajfeldolgozas_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b784b136-36d6-4736-93a6-275b7558309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Megroggyant_a_kinai_olajfeldolgozas_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 23. 13:44","title":"Megroggyant a kínai olajfeldolgozás a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szélviharok miatt késhetnek a MÁV vonatok, nem lesz BKK-jegyáremelés, rengeteg ételautomata tűnt el az országból...","id":"20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6617ac8e-53bd-4311-83a4-05f2d3138beb","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360_Fokozodik_a_koronavirushelyzet_Olaszorszagban_11_magyar_diak_karantenban","timestamp":"2020. február. 24. 08:05","title":"Radar360: Fokozódik a koronavírus-helyzet Olaszországban, itthon 11 magyar diák karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be az Újszínház a Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"83 éves korában elhunyt Csukás István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, író – jelentette be...","id":"20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2095cef4-6da0-4d61-8092-211ccd497a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76e6934-680b-4f80-8c68-c08c45ea3d6c","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Meghalt_Csukas_Istvan","timestamp":"2020. február. 24. 11:06","title":"Meghalt Csukás István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","shortLead":"Peter Pellegrini hetek óta küzd egy fertőzéssel.","id":"20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a5689f-64a2-466f-a1a0-858eac84bc3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Korhazba_kerult_az_EUcsucsrol_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2020. február. 23. 11:18","title":"Kórházba került az EU-csúcsról a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","shortLead":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","id":"20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ec58f-dc37-4ad5-b729-ed30d885f982","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 24. 06:41","title":"Minden villanyautót, a Teslát is legyorsulja az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris energiától való függőségtől. Közben Oroszország mellett már Kína is egyre jobban növeli befolyását az európai energiapiacon. ","shortLead":"A litván határnál épülő fehérorosz atomerőmű esete mutatja, hogy milyen nehéz megszabadulni az orosz nukleáris...","id":"20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b97210-cca6-460c-8bfe-752a3287ed64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8647f-fee3-4495-845a-52d3eed859ec","keywords":null,"link":"/360/20200223_Nuklearis_fuggetlenseg_Osztrovec_into_peldaja","timestamp":"2020. február. 23. 12:00","title":"Így ne függetlenedjünk az orosz atomtól: a fehérorosz példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag a viselőjére jellemző, és a telefon arcazonosítóját is lehessen kezelni vele.","shortLead":"Különös ötlet fogalmazódott meg egy művészben: ha már arcmaszkot kell viselni, akkor az legyen egyedi, kizárólag...","id":"20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1d9a9c-57dc-46b9-b341-a6247cf279fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c09bad-edf5-4cc4-9e66-06933e9cb2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_arcazonositasra_is_hasznalhato_nyomtatott_arcmaszk_projekt","timestamp":"2020. február. 24. 10:03","title":"Kitalált egy arcmaszkot, ami még az arcazonosításnál is használható (lenne)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]