[{"available":true,"c_guid":"3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti kanyonjaiban.","shortLead":"Lenyűgöző mélytengeri korallkerteket fedeztek fel a kutatók a délnyugat-ausztráliai Bremer Marine Park víz alatti...","id":"20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc1619c-88ba-4af9-baf3-f5572378f4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250e25a7-e35b-4383-a8e2-4ae798c8712e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_ausztralia_melytengeri_korallkertek_oceankutatas","timestamp":"2020. március. 07. 14:03","title":"Különlegesen szép kerteket fedeztek fel a tenger mélyén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","shortLead":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","id":"20200307_otos_lotto_fonyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e268451-bec2-44d4-9950-25d1ac9def4d","keywords":null,"link":"/elet/20200307_otos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2020. március. 07. 20:12","title":"Tovább nő a már most is óriási lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","shortLead":"A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról.","id":"20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a00261-4646-4403-a3d8-827a943bc224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7851990a-f5de-48a9-87b5-4c2f14ec5787","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_balazs_attila_fucsovics_marton_tovabbjutas","timestamp":"2020. március. 07. 16:39","title":"Davis Kupa: Balázs egyenlített, Fucsovics továbbjutás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni miséjét.","shortLead":"Ferenc pápa – a koronavírus-járvány okozta veszély miatt – élő videokapcsolat útján tartja meg vasárnapi vatikáni...","id":"20200307_Videon_tart_miset_a_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162dc124-f8b4-446a-b042-24fad97be61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6852a69-7ead-4f6f-8bd1-da2d97f73eb8","keywords":null,"link":"/elet/20200307_Videon_tart_miset_a_papa","timestamp":"2020. március. 07. 14:35","title":"Videón tart misét a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd3d7f2-92eb-4db2-980a-1ee7d988b65e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok számára az elvesztett páros után Balázs Attila sima sikere visszahozta a reményeket, így igazi ki-ki meccsel zárult a csata, amely arról döntött, hogy melyik válogatott utazhat novemberben a madridi fináléra.","shortLead":"A magyarok számára az elvesztett páros után Balázs Attila sima sikere visszahozta a reményeket, így igazi ki-ki meccsel...","id":"20200307_davis_kupa_tenisz_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edd3d7f2-92eb-4db2-980a-1ee7d988b65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83aa460e-028c-4eea-aead-e1dde5e5f131","keywords":null,"link":"/sport/20200307_davis_kupa_tenisz_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","timestamp":"2020. március. 07. 19:42","title":"Fucsovics diadala Davis Kupa-döntőt ér ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]