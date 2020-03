Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban már 19 új koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. A betegség minden esetben enyhe lefolyású - közölte szombat reggel az egészségügyi tárca.","shortLead":"Csehországban már 19 új koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. A betegség minden esetben enyhe lefolyású...","id":"20200307_19_koronavirussal_fertozott_van_mar_Csehorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682bbae0-f679-49a3-b545-d11d00e5ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_19_koronavirussal_fertozott_van_mar_Csehorszagban","timestamp":"2020. március. 07. 10:22","title":"19 koronavírussal fertőzött van már Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c2830ff-7044-49e7-b567-59ff46cc3574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc4291-df97-47b1-81fc-12b0ac33bdaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Felhos_lesz_a_hetkezdet","timestamp":"2020. március. 08. 14:20","title":"Felhős lesz a hétkezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő, aki a koronavírus olaszországi terjedése miatt nem személyesen, hanem videóban üzent a Szent Péter téren összegyűlt híveknek, a fertőzöttekhez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta.","shortLead":"A katolikus egyházfő, aki a koronavírus olaszországi terjedése miatt nem személyesen, hanem videóban üzent a Szent...","id":"20200308_ferenc_papa_koronavirus_vatikan_szent_peter_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6125a36-e29b-4ab3-8607-a4c02e482344","keywords":null,"link":"/elet/20200308_ferenc_papa_koronavirus_vatikan_szent_peter_ter","timestamp":"2020. március. 08. 13:44","title":"A koronavírusról üzent a pápa - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","shortLead":"Tudósítónk jelenti a londoni metróból.","id":"20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=417953b4-20f2-4eac-847f-2c00617f9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b84a76-2dbe-47d6-8b20-ec060a0a2c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_londoni_metro_utcazenesz_bankkartyas_fizetes_pos_terminal_adakozas","timestamp":"2020. március. 07. 09:03","title":"A „nincs nálam apró” többé nem kifogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e89d6e9-617a-444a-a2bf-f3dcadb02a42","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyarországon ennél jóval nagyobb az arány, a vezető pozíciókat 42 százalékban nők töltik be.","shortLead":"Magyarországon ennél jóval nagyobb az arány, a vezető pozíciókat 42 százalékban nők töltik be.","id":"20200308_Eurostata_vezeto_beosztasban_dolgozok_csupan_egyharmada_no_az_unios_tagallamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e89d6e9-617a-444a-a2bf-f3dcadb02a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5f31f-8ce9-4b83-badb-0b523976d2a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Eurostata_vezeto_beosztasban_dolgozok_csupan_egyharmada_no_az_unios_tagallamokban","timestamp":"2020. március. 08. 15:07","title":"Csak a vezető beosztásúak harmada nő az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak az oltóanyagon is. A határokon átívelő tudományos munkában a Pécsi Egyetem virológusa és világhírű magyar hálózatkutató is részt vesz.","shortLead":"Nemzetközi összefogással keresik a koronavírus-járvány ellen eredményesen bevethető gyógyszereket, és már dolgoznak...","id":"202010_oltotu_a_szenakazalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afff3c8-0578-4a39-9310-f9f9f02f2cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2073d0-d244-405a-99fe-48bfb056847b","keywords":null,"link":"/360/202010_oltotu_a_szenakazalban","timestamp":"2020. március. 07. 12:00","title":"Magyar kutatók is kísérleteznek a koronavírus elleni vakcina feltalálása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az Eurostat felmérése.","shortLead":"Megjelent az Eurostat felmérése.","id":"20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08986124-5ea3-4bd0-925f-e9959d2bc58d","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Ime_itt_a_berkulonbseg_Europaban_a_nok_es_a_ferfiak_kozott","timestamp":"2020. március. 08. 10:27","title":"Kimutatták, mekkora a bérkülönbség Európában a nők és a férfiak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő levegő különösen alacsony hőmérséklete és egy stabil sarkvidéki örvény – közölte a Jülichi Kutatóközpont.","shortLead":"Az átlagnál nagyobb mértékben zsugorodott a télen az Északi-sark feletti ózonréteg. Ennek oka a sztratoszférában lévő...","id":"20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59fd1ae8-1efb-4a06-86d6-b58252a10f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f6814f-82e9-4f75-8c3b-58abdfda5067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200308_ozonreteg_zsugorodasa_eszaki_sark","timestamp":"2020. március. 08. 11:03","title":"Az ilyenkor szokásosnál 18 százalékkal kisebb az ózonréteg az Északi-sarknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]