Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is megtörténik.","shortLead":"Bár sokféle Call of Duty került a boltok polcaira az évek során, ingyenes verziót még nem adtak ki belőle. Most ez is...","id":"20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8e6c7a-e328-403f-8270-575a85241bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e95970-8e7b-4ea2-bdbd-7e5b389b60b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_call_of_duty_modern_warfare_warzone_battle_royale","timestamp":"2020. március. 09. 19:20","title":"Ingyenes Call of Duty jön holnaptól, egyszerre 150 játékos csaphat benne össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de","c_author":"HVG","category":"360","description":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","shortLead":"Titokzatos idegenekről, szerelemről, emberi kiszolgáltatottságról, reményről szól a Pesti Színház előadása. ","id":"202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e02f2a4-cb75-4035-8eab-acf5a36bd2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc0660a-e014-4574-bda3-3505321a8766","keywords":null,"link":"/360/202010_szinhaz__szokimondo_nepseg_a_nyugat_csaszara","timestamp":"2020. március. 10. 10:15","title":"A nyugat császáránál időtállóbban csak Hugh Hefner népszerűsítette a playboy szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","shortLead":"A Hetedik pecsét és A Keselyű három napja színésze 90 éves volt. ","id":"20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888ae442-3de8-4a9a-98f1-a17777c595b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0957aa88-debc-4e40-b04f-f8decef8dcee","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_Meghalt_Max_von_Sydow","timestamp":"2020. március. 09. 13:36","title":"Meghalt Max von Sydow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","shortLead":"A külföldi forgalom visszaesése miatt több étterem is komoly mínusszal számol márciusban és áprilisban.","id":"20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95edb8fc-1e3e-45ea-8066-178574699192","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_koronavirus_jarvany_ettermek_bulinegyed","timestamp":"2020. március. 10. 10:40","title":"Betett a koronavírus a budapesti éttermeknek és a bulinegyednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","shortLead":"Az országban, ahol Kínán kívül a legtöbben kapták el, \"háborút\" indítottak a kórokozó terjedése ellen.\r

","id":"20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c677f98-9739-431d-96d9-4bc6bc9adb03","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_del_korea_jarvany","timestamp":"2020. március. 08. 13:25","title":"Hétezer fölött a koronavírussal fertőzöttek száma Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Órákig voltak összezárva az egyik társukkal, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, de erről senki nem tájékoztatta őket – mondták a hvg.hu-nak azok az iráni egyetemisták, akik napok óta karanténban vannak a Szent László Kórházban. A legtöbben a körülményekre és a tájékoztatás teljes hiányára panaszkodnak, és bár frusztráltak, mindenben szeretnének együttműködni a hatóságokkal. Azt megerősítették, hogy tényleg jártak bent náluk rendőrök, de azt mondják, éppen ők voltak azok, akik megnyugtatták őket. ","shortLead":"Órákig voltak összezárva az egyik társukkal, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, de erről senki nem tájékoztatta...","id":"20200309_Orakon_at_nem_tudtak_a_karantenba_zart_irani_diakok_hogy_egyikuk_tesztje_pozitiv_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d230bb-8abd-4506-bfc8-4639e6876473","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Orakon_at_nem_tudtak_a_karantenba_zart_irani_diakok_hogy_egyikuk_tesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. március. 09. 18:05","title":"Órákig nem tudták a karanténba zárt iráni diákok, hogy egyikük tesztje pozitív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c2dc9c-3122-473f-974b-c048a3ef89a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Shayene Victorio korábban profi videojátékosként kereste a kenyerét, mára azonban nagyot fordult az élete. A bíróság nemrég nagyon hosszú börtönbüntetést szabott ki rá.","shortLead":"Shayene Victorio korábban profi videojátékosként kereste a kenyerét, mára azonban nagyot fordult az élete. A bíróság...","id":"20200310_116_ev_borton_buntetes_counter_strike_jatekos_shayene_victorio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c2dc9c-3122-473f-974b-c048a3ef89a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b885b-fd69-4727-b373-13abf27ddbdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_116_ev_borton_buntetes_counter_strike_jatekos_shayene_victorio","timestamp":"2020. március. 10. 11:33","title":"Csalásért 116 év börtönt kapott egy profi Counter-Strike-játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]