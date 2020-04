Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem. Egy ilyen helyzet különleges gazdaságpolitikai lépéseket is kíván – mi most azt néztük át, korábban milyen megoldásokat vettek elő a kormányok krízis idején, és mennyire lehet igaz a miniszterelnöknek az az állítása, hogy akkora csomag, mint ami most jön, még soha nem volt.","shortLead":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem...","id":"20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f1938-9780-40da-b04a-7c6e9edc3f08","keywords":null,"link":"/360/20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","timestamp":"2020. április. 06. 11:00","title":"Mi kell ahhoz, hogy tényleg Orbáné legyen minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200405_koronavirus_tudo_video_bcg_oltas_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff3f559-8fcd-40f7-8515-44f0bc421fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200405_koronavirus_tudo_video_bcg_oltas_bill_gates","timestamp":"2020. április. 05. 12:03","title":"Ez történt: előrelépés a koronavírus elleni oltóanyag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","shortLead":"Pénteken 708-an haltak meg a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában, ám Londonban mégis bizakodóak.","id":"20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203342b0-26b3-40f1-aeb2-351ef8fc3c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba717fe3-f058-4ba6-85e0-17edf9ffe56b","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_csucs_a_briteknel_megis_remenykednek","timestamp":"2020. április. 04. 16:08","title":"708 halottja van a járványnak a briteknél, mégis reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik a gépjárműadó-bevételeket, akkor mindenről az államnak kell gondoskodnia. ","shortLead":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik...","id":"20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a401a8f-b061-4a7c-9926-32b600695a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","timestamp":"2020. április. 04. 13:22","title":"Ha a kormány elveszi a gépjárműadót, akkor egy fillér nélkül maradhat sok település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. De hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. április. 06. 07:30","title":"Nem mindegy, hogy hogyan ülünk a wc-n!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Koronavirustol_halt_meg_Giuseppe_Conte_rendori_kiseretenek_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33f1d58-bcaa-4079-984e-43c3f1335f5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Koronavirustol_halt_meg_Giuseppe_Conte_rendori_kiseretenek_tagja","timestamp":"2020. április. 04. 15:17","title":"Koronavírustól halt meg Giuseppe Conte rendőri kíséretének tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni értük és a rászorultakért. Van, aki ellátmányt, van, aki vetett ágyat, van, aki új szemüveget ad.","shortLead":"Vannak, akik nem elégszenek meg az egészségügyi dolgozók megtapsolásával, szép példáit mutatják annak, mit lehet tenni...","id":"202014_jo_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38044cea-09b7-422d-92ec-5c9793f83d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aa3fd7-36ec-4b8e-9c6a-664f595ad90b","keywords":null,"link":"/360/202014_jo_szolgalat","timestamp":"2020. április. 04. 15:00","title":"Ők is tapsot érdemelnek: ki kicsiben, ki nagyban segíti a frontharcosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi vonzódást bosszúálló hajszává változtató thriller.","shortLead":"Jeanine Cummins Spanyolországban született amerikai írónő Amerika földje című regénye szó szerint egy halálos szerelmi...","id":"202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ffe088-aa94-4467-af17-75da0ec12663","keywords":null,"link":"/360/202014_konyv__bestiak_jeanine_cummins_amerika_foldje","timestamp":"2020. április. 05. 15:30","title":"Bevándorlás, drog és szerelem: Márquez előtt is tiszteleg az új amerikai bestseller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]