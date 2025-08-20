Donald Tusk szerint már csak babonából se kéne Budapesten tartani a Putyin, Zelenszkij és Trump közötti találkozót

„Talán nem mindenki emlékszik rá, de 1994-ben Ukrajna már kapott területi integritásra vonatkozó biztosítékokat az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten” – írja Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en.

Donald Tusk on X (formerly Twitter): “Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place. / X” Budapest? Not everyone may remember this, but in 1994 Ukraine already got assurances of territorial integrity from the US, Russia and the UK. In Budapest. Maybe I’m superstitious, but this time I would try to find another place.

A kormányfő ezzel arra a sajtóértesülésre reagált, miszerint a Fehér Ház egyéb opciók mellett azt is fontolgatja, hogy Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozóját a magyar fővárosban rendezzék. „Budapest kezd kirajzolódni az első számú esélyesként” – fogalmaztak a hármas elnöki csúcsról a Politico forrásai, megjegyezve, hogy a helyszínválasztásban szerepet játszott Donald Trump közeli személyes viszonya Orbán Viktorral.

„Talán babonás vagyok, de ezúttal más helyszínt keresnék” – kommentálta a lehetőséget Donald Tusk.