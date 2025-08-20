Noel Gallagher: „Nagyszerű újra egy zenekarban lenni Liammel”

„Fantasztikusan csinálja. Nagyszerű újra egy zenekarban lenni Liammel” – jelentette ki a Guardian tudósítása szerint Noel Gallagher az öccséről.

Az Oasis a két testvér feszült viszonya miatt oszlott fel 15 évvel ezelőtt nem sokkal azt követően, hogy egy párizsi koncert backstage-ében a Gallagher fivérek összeverekedtek.

A zenekar 2024-ben jelentette be, hogy az éveken át húzódó ellentéteiket félretették a testvérek és 2025-ben turnéra indulnak.

Ebből már tavaly nyáron rendes botrány kerekedett, amikor kiderült, hogy a jegyirodák dinamikusan kezdték el a kereslethez igazítani az árazásukat. Ennek köszönhetően az eredetileg 135 fontért meghirdetett jegyek már 355 fontba kerültek, mire a rajongók kiállták a virtuális sort az online jegypénztárnál.

A helyzetet fokozta, hogy aki befektetésként csapott le a belépőkre, az se árazott szívbajosan, amikor továbbadta őket: a másodlagos piacon a jegyekért akár 6 ezer fontot – nagyjából 2,8 millió forintot – is elkértek. A fiaskó miatt brit fogyasztóvédelmi eljárás indult, és az Európai Bizottság is kifogásolta a Ticketmaster gyakorlatát. Erre reflektált is Liam Gallagher egy ponton, amikor vicceskedve megkérdezte a közönséget, hogy megérte-e a 40 ezer font, amit a belépőért kellett fizetni.

Megérte a 40 ezer fontos jegy? – szívatta a közönséget Liam Gallagher az Oasis nagy reunion-turnéjának első koncertjén A nyitókoncerten, amellyel pénteken rúgták be az ajtót Cardiffban, a nemrég tragikusan elhunyt Diogo Jotáról is megemlékeztek.

Mindezek ellenére a turné első állomásán, Cardiffban hatalmas tömeg ünnepelte a zenekart és mindenki meghatódott, amikor a végén a színpadon a Gallagherek összeölelkeztek, még ha csak futólag is.

„Liam elképesztően nyomja, büszke vagyok rá” – mondta Noel Gallagher a koncert után.

Az Oasis mostanra már 17 koncertet tolt le az Egyesült Királyságban és Írországban, majd Kanadában, az USA-ban, Mexikóban, Dél-Koreában, Japánban, Ausztráliában, Argentínában és Chilében folytatják, a turné a tervek szerint novemberben ér véget Brazíliában.