Izrael újabb gázai inváziót hirdetett, 60 ezer tartalékost hívnak be

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz jóváhagyta Gázaváros invázióját, miután a védelmi erők (IDF) vezetőivel tárgyalt kedden – számolt be a Times of Israel.

A hadsereg állítása szerint a támadás előkészületei már megkezdődtek, a város külterületén folyamatosak a harcok. Az invázió miatt mintegy 60 ezer izraeli tartalékos katona kap behívót, amelyet a hadsereg szerdától kezdődően küld majd ki.

Az IDF közlése szerint a behívókat nem azonnal, hanem több hullámban adják ki, a többségnek, 40-50 ezer katonána szeptember 2-án kell szolgálatra jelentkeznie. A második hullám november-decemberben, a harmadik pedig 2026 február-márciusában várható.

Emellett 30-40 nappal meghosszabbítják a jelenleg szolgálatot teljesítő mintegy 20 ezer tartalékos katona szolgálati idejét, így a támadás ideje alatt a tartalékosok száma összesen körülbelül 130 ezerre emelkedik.

Várhatóan nem az összes tartalékos részt vesz majd a Gázaváros elfoglalására irányuló műveletben, néhányan a többi fronton szolgáló hivatásos katonákat helyettesítik majd. A hadsereg szerint összesen öt IDF-hadosztály több tízezer katonáját vetik be Gázavárosban a Hamász ellen.