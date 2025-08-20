Ön mennyit lenne hajlandó fizetni, hogy csendes helyen éljen, ahová az ünnepi programok zaja sem ér el?

Remek programok tömkelegével találkozhat az ember augusztus 20-án, de van valami, ami sokak számára legalább ennyire értékes:

a csend.

És persze egy tűzijáték vagy az ember ablakától pár száz méterre tartott városi ünnepség zaja késő estére véget ér, de nem mindenki ússza meg ennyivel. Nem véletlen, hogy magasabb áron lehet eladni egy házat, ha a hirdetésben ott áll az a két szó, hogy „csendes környék”, de említhetnénk azt is, hogy világszerte küzdenek belvárosi lakók az éjszaka bulizó turisták ellen. A légitársaságok pedig az első osztályú szolgáltatásaik között árulják, ha másoktól távol lehet várakozni a felszállásra.

Egy másik közgazdaság A közgazdaságtan csak akkor unalmas, ha rosszul magyarázzák el – máris sokkal izgalmasabb lesz, ha kiderül, hogyan érinti a mindennapi életünket. Sorozatunkban fontos közgazdasági elméleteket mutatunk be, azt figyelve, miért fontosak ezek mindannyiunk számára. A sorozat korábbi részeit ide kattintva érik el.

És persze van, amikor sikerül túllőni a célon: néhány éve a Rolls-Royce egy tökéletesen csöndesnek hirdetett autóját kénytelen volt direkt hangosabbá tenni, mert az első változata annyira halkra sikerült, hogy az utasok már attól voltak rosszul.

Csöndben élni egy olyan luxus, amelyet egyre kevesebb ember engedhet meg magának, a középosztálybeliek és a gazdagok egyre többet fizetnek érte, és már közgazdászok is felfigyeltek arra, hogy mennyire nagy értéke van.