Választási ajándék lenne Orbánnak egy budapesti béketárgyalás

New York Times: Trump egóját kénytelenek simogatni a tárgyalópartnerei

A háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman úgy véli a New York Timesban írt cikkében, hogy amit Trump művel Ukrajna ügyében a diplomáciában, az mutatja, hogy mennyire nem amerikai. A tárgyalópartnerek kénytelenek simogatni az egóját, nehogy magukra vonják a haragját, még mielőtt eljutnának a békéhez szükséges pokoli kompromisszumhoz.

A szerző bevallja: csaknem 50 éve van a pályán, de olyat még nem pipált, hogy egy politikus 4 és fél perc alatt kb. 15-ször mondjon köszönetet a vendéglátónak, ahogy azt Zelenszkij tette. De a többi vendég is elhalmozta dicsérettel Trumpot, miközben a szövetségesek kénytelenek folyton hátranézni, nehogy a Fehér Ház ura hátba lője őket valamilyen megjegyzéssel a közösségi médiában.

Az amerikai elnök nem érti, mit jelent, amikor a Kreml megfenyegeti Kijevet, hogy az megnézheti magát, ha nem áll be a sorba, azt sem fogja fel, mi a háború tétje – írja Friedman. Nem érzi szükségesnek a transzatlanti szolidaritást, a demokrácia, a szabad piac, az emberi jogok és a jogállam melletti elkötelezettséget, noha ezek az értékek hozták meg a történelem legtovább tartó jólétét és stabilitását a legtöbb nép számára.

Trump egy amerikai kézben lévő bevásárlóközpontnak tartja a NATO-t, ahol a bérlők nem fizetnek elegendő díjat, az EU pedig a szemében olyan rivális üzletközpont, amelyet a vámok segítségével igyekszik bezáratni – írja Friedman. Az elnök szerinte azt sem kapisgálja, hogy a háború csupán a legutóbbi kísérlet a Nyugat felszabdalására. Teljes tévedésben van Putyin karakterét illetően. De már nincs olyan diplomata vagy CIA-elemző, aki figyelmeztetné. Mármint hogy az orosz államfő nem a békét keresi Ukrajnában, hanem meg akarja azt szerezni, ha lehet, teljes egészében.

A harcok leállításához be kell látni, hogy az orosz vezető hidegvérű gyilkos és nem barátja Trumpnak. Ezek után világos, hogy a fegyveres viszályból csak az jelenhet kiutat, ha a partnerek kellőképpen felszerelik az ukrán hadsereget. Az Egyesült Államoknak biztonsági garanciákat kell nyújtania Kijevnek és arra kell bátorítania az EU-t, hogy az egy nap vegye fel Kijevet a tagjai közé. Ám már nincs senki, aki ezt Washingtonban el merné mondani. Az igazság a Donyec-medence lövészárkaiban van. De tudja az elrabolt 20 ezer ukrán gyerek és a harcok majdnem másfél millió orosz és ukrán áldozata is. Ha Putyin nyer, Trump és tekintélye örökre jóvátehetetlen károkat szenved.