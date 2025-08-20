Ez az egyik legjobban vágtázó fém az idén, mégsem ajánlott bevásárolni belőle

Aki palládiumba fektetett be, az nagyon jól járt idén, az összes nyersanyag közül eddig ez a fém drágult az egyik legnagyobb mértékben. A július végi csúcsán az árfolyam majdnem 34 százalékkal állt magasabban, mint az év elején, ennél csak a platina ára izmosodott nagyobbat ebben az évben, a maga több mint 43 százalékával.

Ha a teljes nyersanyagmezőnyt a fémekre szűkítjük, akkor a platina-palládium kettős után a harmadik helyen egyelőre az ezüst áll, 27 százalékot meghaladó erősödéssel, majd jön az arany a maga 25,5 százalékos drágulásával.

Nagyot nőtt idén a palládium ára Wikipedia / By Hi-Res Images ofChemical Elements

Az arany persze alapból magasabb árról szökött még magasabbra: unciája a cikk írásakor a 3350 dollárt közelíti. Az ezüst unciája ennek töredéke, 38 dollár, míg a platina 1337 dollár, a palládium 1114 dollár per uncia. Utóbbi érték a már említett, pár héttel ezelőtt felállt éves csúcson közel 1338 dollár volt, szóval azért kezd megnyugodni az árfolyama.

Miért drágult meg ez is?