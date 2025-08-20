Ez az egyik legjobban vágtázó fém az idén, mégsem ajánlott bevásárolni belőle

A tőzsdén forgó nyersanyagok második legnagyobb mértékű drágulását a palládium hozta 2025-ben. Jóval olcsóbb, mint az arany, viszont értéknövekedésben most majdnem tíz százalékot ver rá. Bomba lehetőségnek tűnhet a kisbefektetőknek is, de érdemes vigyázni vele.

Ez az egyik legjobban vágtázó fém az idén, mégsem ajánlott bevásárolni belőle

Aki palládiumba fektetett be, az nagyon jól járt idén, az összes nyersanyag közül eddig ez a fém drágult az egyik legnagyobb mértékben. A július végi csúcsán az árfolyam majdnem 34 százalékkal állt magasabban, mint az év elején, ennél csak a platina ára izmosodott nagyobbat ebben az évben, a maga több mint 43 százalékával.

Ha a teljes nyersanyagmezőnyt a fémekre szűkítjük, akkor a platina-palládium kettős után a harmadik helyen egyelőre az ezüst áll, 27 százalékot meghaladó erősödéssel, majd jön az arany a maga 25,5 százalékos drágulásával.

Nagyot nőtt idén a palládium ára
Wikipedia / By Hi-Res Images ofChemical Elements

Az arany persze alapból magasabb árról szökött még magasabbra: unciája a cikk írásakor a 3350 dollárt közelíti. Az ezüst unciája ennek töredéke, 38 dollár, míg a platina 1337 dollár, a palládium 1114 dollár per uncia. Utóbbi érték a már említett, pár héttel ezelőtt felállt éves csúcson közel 1338 dollár volt, szóval azért kezd megnyugodni az árfolyama.

Miért drágult meg ez is?

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Aktuális pályázatok

Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.

Mikor jó egy céges hitelajánlat?

Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.

2025 33. lapszám