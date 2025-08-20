Büntetőeljárás indult a Hadházy autójába Hatvanpusztán belehajtó férfi ügye miatt

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetének körülményeit – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Népszava érdeklődésére.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, kocsival hajtott neki egy hatvanpusztai biztonsági őr Hadházy Ákos autójának. A független országgyűlési képviselő a történtekről úgy számolt be, hogy egy földúton ütköztek össze, ahol talán fel akarták borítani, de végül a másik autó borult fel.

„A helyszín az ugyanaz. Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni, vagy nem tudom” – kommentálta az eseményeket a politikus.

A pórul járt férfit végül Hadházy segítette ki az autójából, ám többszöri kérdésre sem volt hajlandó elárulni, hogy miért hajtott bele a politikus autójába. Hadházy úgy gondolja, hogy támadója Orbán Győző hatvanpusztai birtokának egyik biztonsági őre lehet.

„A rendőrség közlése szerint kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről érkezett bejelentés a segélyhívón keresztül. Arra azonban nem tértek ki, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e gyanúsítotti kihallgatás” – írja a rendőrség közleményéről a Népszava. A lap az utóbbi két kérdést többször is feltette a hatóságnak, ám egyelőre nem kaptak rá választ.