Egy frissen megjelent könyv szerint Putyinnak viszonya volt egy 17 éves diáklánnyal, aki később egy luxuslakással gazdagodott

A könyvben arról is írnak, Putyin apja rátámadott anyjára a megismerkedésükkor, majd kinyomta az egyik szemét.

Egy új, Vlagyimir Putyin életét feldolgozó könyv jelent meg az orosz elnökről The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All, vagyis A cár személyesen. Hogyan vert át mindannyiunkat Vlagyimir Putyin címmel, amelyet a Proekt című független lap két újságírója, Roman Badanyin és Mihail Rubin jegyeznek.

A kötettel több külföldi, javarészt bulvárlap foglalkozott. Az International Business Times például arról ír, a könyvből többek között kiderül, hogy Putyin anyja, Maruszja mindössze 17 éves volt, amikor leendő férje, Volodka megtámadta a nőt és kiverte az egyik szemét. A férfi a könyvben foglaltak szerint hírhedt volt arról, hogy terrorizálta a környékbeli tizenéves lányokat. Maruszja nem akarta beengedni őt a házába, ezért a férfi vasvillát ragadott és betört hozzá. Az IBT cikke szerint Volodka véletlenül vakította meg jövendőbelijét, akit ezt követően bevitt a kórházba. Maruszja végül üvegszemet kapott, emiatt állítólag soha nem nézett az emberek arcába beszéd közben, és gyakran oldalra billentette a fejét.

Arról már a The Sun brit bulvárlap ír, hogy a könyv szerint az akkor 58 éves Putyinnak viszonya volt egy 17 éves diáklánnyal, Alisa Harcsevával, aki a 2012-es elnökválasztási kampányban modellt állt egy falinaptárhoz. Putyin állítólag ezzel akarta felturbózni a népszerűségét és megmutatni macsóságát. Az áprilisi hónapot a 17 éves lány fotójával spékelték meg. A naptár hivatalosan a Moszkvai Állami Egyetem ajándéka volt Putyinnak, a lány pedig akkor volt az intézmény elsőéves hallgatója.

A könyv szerint Putyin a naptár mellett a benne szereplő lányok elérhetőségét is megkapta, de az orosz vezető választása a 17 éves Alisa Harcsevára esett, aki a Moszkva melletti Koroljovban született, ahol már részt vett kisebb szépségversenyeken. Nem elhanyagolandó tény, hogy Putyin ekkoriban még együtt élt két lányának anyjával, Ljudmila Alekszandrovna Skrebnyevával, eközben állítólag nem csak a 17 éves diáklánnyal, de egy olimpiai bajnok ritmikusgimnasztika-versenyzővel, Alina Kabajevával is viszonya volt.

A könyvből kiderül, hogy Putyin és a 17 éves lány első találkozása után Harcsevát egy éven keresztül körülbelül kéthetente vitték az elnökhöz a Kremlbe. Putyin bejuttatta a fiatal lányt egy elit orosz egyetemre, majd később még egy luxuslakással is megajándékozta Moszkva egyik előkelő negyedében.

