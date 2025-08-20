Egy frissen megjelent könyv szerint Putyinnak viszonya volt egy 17 éves diáklánnyal, aki később egy luxuslakással gazdagodott

Egy új, Vlagyimir Putyin életét feldolgozó könyv jelent meg az orosz elnökről The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All, vagyis A cár személyesen. Hogyan vert át mindannyiunkat Vlagyimir Putyin címmel, amelyet a Proekt című független lap két újságírója, Roman Badanyin és Mihail Rubin jegyeznek.

A kötettel több külföldi, javarészt bulvárlap foglalkozott. Az International Business Times például arról ír, a könyvből többek között kiderül, hogy Putyin anyja, Maruszja mindössze 17 éves volt, amikor leendő férje, Volodka megtámadta a nőt és kiverte az egyik szemét. A férfi a könyvben foglaltak szerint hírhedt volt arról, hogy terrorizálta a környékbeli tizenéves lányokat. Maruszja nem akarta beengedni őt a házába, ezért a férfi vasvillát ragadott és betört hozzá. Az IBT cikke szerint Volodka véletlenül vakította meg jövendőbelijét, akit ezt követően bevitt a kórházba. Maruszja végül üvegszemet kapott, emiatt állítólag soha nem nézett az emberek arcába beszéd közben, és gyakran oldalra billentette a fejét.

Arról már a The Sun brit bulvárlap ír, hogy a könyv szerint az akkor 58 éves Putyinnak viszonya volt egy 17 éves diáklánnyal, Alisa Harcsevával, aki a 2012-es elnökválasztási kampányban modellt állt egy falinaptárhoz. Putyin állítólag ezzel akarta felturbózni a népszerűségét és megmutatni macsóságát. Az áprilisi hónapot a 17 éves lány fotójával spékelték meg. A naptár hivatalosan a Moszkvai Állami Egyetem ajándéka volt Putyinnak, a lány pedig akkor volt az intézmény elsőéves hallgatója.

A könyv szerint Putyin a naptár mellett a benne szereplő lányok elérhetőségét is megkapta, de az orosz vezető választása a 17 éves Alisa Harcsevára esett, aki a Moszkva melletti Koroljovban született, ahol már részt vett kisebb szépségversenyeken. Nem elhanyagolandó tény, hogy Putyin ekkoriban még együtt élt két lányának anyjával, Ljudmila Alekszandrovna Skrebnyevával, eközben állítólag nem csak a 17 éves diáklánnyal, de egy olimpiai bajnok ritmikusgimnasztika-versenyzővel, Alina Kabajevával is viszonya volt.

A könyvből kiderül, hogy Putyin és a 17 éves lány első találkozása után Harcsevát egy éven keresztül körülbelül kéthetente vitték az elnökhöz a Kremlbe. Putyin bejuttatta a fiatal lányt egy elit orosz egyetemre, majd később még egy luxuslakással is megajándékozta Moszkva egyik előkelő negyedében.