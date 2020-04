Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"959456b0-8398-4964-9176-92d8299214f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple mobileszközeit a cég saját chipkészlete hajtja. Valami hasonlóra készülnek most a Google-nél is.","shortLead":"Az Apple mobileszközeit a cég saját chipkészlete hajtja. Valami hasonlóra készülnek most a Google-nél is.","id":"20200419_whitechapel_google_sajat_fejlesztesu_lapkakeszlet_pixel_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959456b0-8398-4964-9176-92d8299214f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9168df6e-dc44-479a-9fda-ee264c68930c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_whitechapel_google_sajat_fejlesztesu_lapkakeszlet_pixel_telefonok","timestamp":"2020. április. 19. 08:03","title":"Saját lapkakészlete lesz a Google-nek (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","id":"20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae015eb-a987-4b53-9021-9ef59428dc78","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","timestamp":"2020. április. 18. 20:30","title":"Mentesült a díjfizetés alól az RTL és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt, hogy bírja ki rezzenéstelen arccal, amikor átadja szót kollégájának, aki egy Gálvölgyi-paródia rendőrjének szintjén harcol a nyelvvel - írja Facebook-bejegyzésében Nyáry Krisztián.","shortLead":"Napok óta csodálom a magyarul minden szempontból szépen beszélő, jogilag mégis pontosan fogalmazó rendőrségi szóvivőt...","id":"20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b3246-a072-45c5-b6fa-6a97baa391aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfff134-5066-4b7d-a008-c231eafee665","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Versek_rendornyelven_Ahogy_Nyary_Krisztian_kodolja","timestamp":"2020. április. 19. 15:56","title":"Versek rendőrnyelven. Ahogy Nyáry Krisztián kódolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán csillagász. ","shortLead":"Terméke szárnyalni fog, de ő nagyon is a földön jár. Földieknek játszó égi tüneményből szeretne meggazdagodni egy japán...","id":"202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1776969b-3cd5-41e5-a14d-f270cfead381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb9d99e-9e11-4017-974b-77f4d5bbc4fb","keywords":null,"link":"/360/202016_foldieknek_jatszo_egi_tunemeny","timestamp":"2020. április. 18. 08:30","title":"Tűzijáték? Ugyan már! Csillaghullást csinálni, az már valami!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. A jó hír azonban, hogy dán kutatók, úgy tűnik, rájöttek, mivel helyettesíthető környezetbarátabb módon a növényi fehérjeforrás. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig...","id":"20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce55ff5c-39d1-4dd7-a726-50dc6c00b409","keywords":null,"link":"/zhvg/20200417_Kozel_sem_olyan_kornyezetbarat_a_szoja_mint_gondoltuk","timestamp":"2020. április. 18. 06:25","title":"Közel sem olyan környezetbarát a szója, mint gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","shortLead":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","id":"20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93eae4d-e7da-463c-a150-873ee4e4c44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","timestamp":"2020. április. 18. 19:05","title":"Terjed a vírus az afgán elnöki palotában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Pedig létfontosságú szolgáltatásokról van szó, ráadásul vírusos hulladékot is kezelnek.","shortLead":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős...","id":"20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb4384-51cf-4f35-a068-0490ed6b2f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2020. április. 18. 15:00","title":"Újabb ágazatban hagyják magukra az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]