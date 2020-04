Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja az 50 százalékot.","shortLead":"Az iparkamara szerint azokon a vállalkozásokon is segítenie kellene az államnak, ahol a bevétel-visszaesés meghaladja...","id":"20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc365f69-85aa-421e-9c9a-7236ce301183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_parragh_laszlo_mkik_gazdasagvedelmi_akcioterv_kurzarbeit_allami_bertamogatas","timestamp":"2020. április. 17. 19:40","title":"Parragh szerint az állami bérkiegészítés egy új változatán dolgozhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja szombati számában a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős...","id":"20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6effd9f9-68cc-434c-a9cf-9a7b9691032f","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","timestamp":"2020. április. 18. 11:34","title":"Magyar Nemzet: Fizetést emeltek a fővárosi cégvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","shortLead":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","id":"20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646929-7f82-4011-800b-b353104ea539","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","timestamp":"2020. április. 17. 17:43","title":"A Néppárt elnöke finoman lenácizta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel közgazdász, a Harvard Egyetem PhD-hallgatója. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel...","id":"20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9161273-f8c5-4b14-a983-44e6c27e35f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","timestamp":"2020. április. 18. 12:00","title":"Fülke: „A kormány vagy nem érti, vagy nem vallja be a válság súlyosságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tennék lehetővé a tagállamok beavatkozását és akár tulajdonszerzését is a meggyengült vállalatokban, hogy azok versenyképesek maradhassanak például az állami tulajdonú kínai cégekkel szemben.","shortLead":"Úgy tennék lehetővé a tagállamok beavatkozását és akár tulajdonszerzését is a meggyengült vállalatokban, hogy azok...","id":"20200417_eu_megvedi_a_cegeket_a_kulfoldi_felvasarlastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38be151-5658-4852-bb13-386c44cae5ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaaffe1-eebe-407a-b425-907bf4e19b01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_eu_megvedi_a_cegeket_a_kulfoldi_felvasarlastol","timestamp":"2020. április. 17. 14:04","title":"Megvédené az EU a külföldi felvásárlástól a járvány miatt bajba került cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","shortLead":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","id":"20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf54c7-0758-4d17-81ea-e392b81f0a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 18. 19:28","title":"Még ez is: több helyen tűz ütött ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]