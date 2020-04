Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8796a81-6d35-4697-8319-3193d74cd372","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Pál András a színházak kényszerű bezárása előtt nyilvános gyónással felérő, elementáris élveboncolást adott elő a Mizantróp, a Don Juan, a Tartuffe, A fösvény karaktereiből összegyúrt Moliere – the passion című előadásban a Radnóti Színházban. Interjú.","shortLead":"Pál András a színházak kényszerű bezárása előtt nyilvános gyónással felérő, elementáris élveboncolást adott elő...","id":"202016__pal_andras_szinesz__petri_gyorgyrol_meritkezesrol__negy_azegyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8796a81-6d35-4697-8319-3193d74cd372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9ed27-7136-4132-9a2f-601ee3c68bc5","keywords":null,"link":"/360/202016__pal_andras_szinesz__petri_gyorgyrol_meritkezesrol__negy_azegyben","timestamp":"2020. április. 19. 14:00","title":"\"Aggódom a kollégáimért, akiknek annyi pénz sem jut, mint nekünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes emberek is fertőzhetnek, illetve azok is, akik később ugyan betegek lesznek, de még nem mutatnak tüneteket. Ami ennél még rosszabb: egy új kutatás szerint a koronavírus akkor terjed a „leghatékonyabban”, amikor a már megbetegített ember még nem mutatja a fertőzés jeleit.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes...","id":"20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593adb9b-3885-4348-8cfc-287788ea15f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","timestamp":"2020. április. 20. 08:03","title":"Kínai kutatók: akkor fertőz a legjobban a koronavírus, amikor még nincs tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","shortLead":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","id":"20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edab37e8-7d41-4277-8d60-b8ba17cac057","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","timestamp":"2020. április. 18. 16:58","title":"Elfogták a feltételezett Bajza utcai gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszteri utasítás szerint amennyiben másképpen nem szervezhető meg az ellátás, úgy az idősebb egészségügyi dolgozók önként visszatérhetnek a közvetlen gyógyításba.","shortLead":"A miniszteri utasítás szerint amennyiben másképpen nem szervezhető meg az ellátás, úgy az idősebb egészségügyi dolgozók...","id":"20200420_kasler_visszaengedi_gyogyitani_a_65_feletti_orvosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c83929d-c413-4278-a6cd-38066ce69dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_kasler_visszaengedi_gyogyitani_a_65_feletti_orvosokat","timestamp":"2020. április. 20. 09:15","title":"Népszava: Kásler visszaengedi gyógyítani a 65 év feletti orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]