Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","shortLead":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","id":"20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a04e8-e182-4120-910f-9f4e9804c747","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 20. 21:42","title":"Felhívást tett közzé 73 európai közéleti személyiség a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","shortLead":"A járvány sem állíthatja meg a kormányt: megállapították, hogy húsz zsámolyból nyolc hibás.","id":"20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b4cea5-9c01-400f-bbfb-55525d735c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b1f33d-4773-4995-84ef-e3e1b38cb198","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_zsamoly_letra_fellepo_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 21. 11:23","title":"Elkészült az ország nagy zsámolytesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai nyilatkozattal, amiben a rendszerváltás után egy posztkommunista időszak következett.","shortLead":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai...","id":"20200420_fidesz_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9591a69-b639-4493-895e-de385b2fb1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_fidesz_rendszervaltas","timestamp":"2020. április. 20. 15:48","title":"A Fidesz nem tud úgy emlékezni a rendszerváltásról, hogy ne jusson eszébe a saját alaptörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes gyorstesztet.","shortLead":"A polgármester arra számít, hogy az ötezer érintettből kétezren igényelhetik a támogatott, de így sem ingyenes...","id":"20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ee844d8-f8eb-4695-a824-51db4c9a4383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17227d26-97eb-4430-bed0-f6cf706846f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_kozarmisleny_koronavirus_gyorsteszt","timestamp":"2020. április. 21. 11:53","title":"Házhoz vinnék a koronavírustesztet minden felnőtt kozármislenyinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus terjedne Magyarországon.","shortLead":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus...","id":"20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be328afc-cd87-4b7f-aa94-5ce3ebef1009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 21. 18:03","title":"Pécsi virológusok megcáfoltak egy tévhitet a magyarországi járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összesen 243 tesztet végeztek el, és mind negatív eredményt hozott. Jövő hétfőtől már edzenének a sportolók.","shortLead":"Összesen 243 tesztet végeztek el, és mind negatív eredményt hozott. Jövő hétfőtől már edzenének a sportolók.","id":"20200420_koronavirus_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e598c-c089-44c1-9205-1de510d56bc1","keywords":null,"link":"/sport/20200420_koronavirus_uszas","timestamp":"2020. április. 20. 18:21","title":"Minden teszt negatív lett a korábban megfertőződött magyar úszóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","shortLead":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","id":"20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378191f-fa9c-41ee-b2ca-52a6508ca17e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","timestamp":"2020. április. 20. 16:19","title":"A szlovákiai autógyártók is részlegesen újraindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]