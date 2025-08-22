Mégis, milyen biztonsági garanciákra számíthat Ukrajna Trump nélkül, csak Európától?

Több mint három éve tart már az orosz-ukrán háború. A frontvonalak mára lényegében befagytak, a konfliktus mégis eszkalálódni látszik, ahogy a háborús felek igyekszenek minél több szövetségest és fegyvert szerezni, illetve több országot bevonni a konfliktusba. De vajon mi lesz döntő: a fegyverszállítmányok, a szankciók, vagy esetleg a béketárgyalások? Meddig tartanak ki az ukránok és meddig tűri az orosz társadalom a veszteségeket? Cikksorozatunkban ezekre a kérdésekre is igyekszünk válaszolni.

Biztonsági garanciák.

Ez az a téma, amely körül most a teljes, közös európai külpolitika kering, miután Donald Trump amerikai elnök a hétfői csúcstalálkozón nyilvánvalóvá tette az uniós vezetőknek, hogy az USA csak epizódszerepet játszana egy esetleges újabb orosz invázió elhárításában, annak a munkának a javát Kijev európai szövetségeseinek kellene majd elvégezniük.

A biztonsági garanciáknak persze csak akkor lenne gyakorlati haszna, ha előbb megszületne az orosz-ukrán békeszerződés. A kijevi rémálom-forgatókönyv az, hogy Oroszország a szankciók feloldását és a békét arra használja fel, hogy újjáépítse a hadseregét, és egy újabb invázióval befejezze a munkát, amit elkezdett – vagyis, hogy teljesen bekebelezze Ukrajnát. A garanciáknak – elrettentő erővel – azt kellene biztosítania, hogy Putyin ne szegje meg a békemegállapodást, és ne támadjon újra.

Miközben a színfalak mögött a Trump által végül is magukra hagyott európai vezetők a garanciák kidolgozásán izzadnak, Putyin szerda este 574 drónnal és 40 rakétával újabb óriási támadást indított Ukrajna ellen, a frontvonaltól távol eső városokat célba véve – így lőtt szét egy amerikai elektronikai gyárat is a kárpátaljai Munkács városában. Aztán a Magyarországot orosz olajjal kiszolgáló Barátság csővezetéket péntekre virradóra egy héten belül már a harmadik ukrán támadás érte, ezúttal az orosz-belorusz határnál, és megint leállt rajta a szállítás.

A szükséges első lépés, a békekötés is szemlátomást messze van még tehát, a második lépés, a béke fenntartásának programját pedig finoman szólva sem segíti, hogy Trump elzárkózása miatt európai belüggyé vált.