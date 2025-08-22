Videón, ahogy a nyílt utcán megöl egy embert a háborús bűnök miatt körözött líbiai tábornok

A nyílt utcán ölt meg egy embert a háborús bűnök miatt körözött líbiai tábornok – derül ki a La Repubblica cikkéből. A támadásról videót is közöltek:

Video choc da Tripoli: “E’ Almasri che picchia e uccide un civile in strada”. pic.twitter.com/T2k3pX9A1E — MC (@Virus1979C) August 22, 2025

A lap szerint az elkövető ugyanis nem más, mint Ndzsím Oszama al-Maszri dandártábornok, aki annak idején az ország egyik hírhedt börtönének volt a parancsnoka és többek között kínzásért, nemi erőszakért és gyilkosságért adott ki ellene elfogatóparancsot a Nemzetközi Büntetőbíróság.

Al-Maszrit ennek alapján az év elején őrizetbe is vették az olasz hatóságok, ám végül a férfi nem került bíróság elé, ehelyett az olasz kormány kiutasította az országból és hazaszállította Líbiába. A Reuters értesülései szerint Rómában azért döntöttek így, mert a Meloni-kormány meglehetősen kiszolgáltatott a líbiai rendvédelmi szerveknek, mivel rajtuk múlik, hogy mennyi migránst engednek ki Észak-Afrikából az olasz partok irányába.

Az olasz hatóságok hivatalosan eljárási hibával indokolják al-Maszri szabadon engedését. A most elkövetett gyilkosságot a líbiai kormány egyes tagjai is elítélték, ugyanakkor arról még nem érkezett tudósítás, hogy al-Maszrit elfogták volna.