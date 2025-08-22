Sokkal nagyobb a pusztítás Munkácson, mint amit eddig látni lehetett

A pusztítás mértéke sokkal nagyobb, mint az a híradásokból eddig átjött, gyakorlatilag a teljes üzem megsemmisült – mondta Földes András, a HVG tudósítója, aki a munkácsi rakétatámadás helyszínéről jelentkezett be péntek délután.

Földes András a lebombázott munkácsi gyár mellől jelentkezik

A lerombolt falakon keresztül látható, hogy a berendezések teljesen tönkrementek, a terület előtt kiégett autókat is találtunk – mondta. Az üzemben egy amerikai cég gyártott elektronikai cikkeket.

A Munkács területét érő orosz légicsapás egy amerikai cég elektronikai üzemét találta el csütörtök hajnalban. A jelenlegi információk szerint 19 embert sebesült meg, ketten súlyosan.

„Úgy volt, hogy ma is megyek Munkácsra, de a történtek után: dehogyis megyek Ezek után bármi megtörténhet, nem tudom, mi van a nagy hóhér fejében – vélekedett egyik munkácsi forrásunk, amikor a kárpátaljai várost érő orosz rakétatámadásról következményeiről kérdeztük őket. Munkács él és megy tovább, de ezentúl komolyabban veszi, amikor légoltalmi szirénát hall.

A Munkácson történtek nyomán Rácz András Oroszország-szakértő azt írta: „Itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”.

Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki közösségi oldalán előbb úgy fogalmazott, mély együttérzését fejezi ki „a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek”, később azonban módosította a bejegyzését, amelyből eltűnt az „orosz” szó. Ennek nyomán Török Gábor politikai elemző azt írta: „Egy újabb gyöngyszem, amely megmutatja, hogy a politikai mellett a digitális analfabetizmus is létezhet. Amit kiveszel a szövegből, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még ennél is kevesebbet mondott, szerinte „a délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség!”.

Orbán Viktor miniszterelnök azonban csütörtök kora este egyértelműen arról írt Facebook-bejegyzésében, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot.