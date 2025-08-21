„Úgy volt, hogy ma is megyek Munkácsra, de a történtek után: dehogyis megyek” – mondta lapunk megkeresésére János, aki Kárpátalján él, és a háború kitörése óta segélyek gyűjtésével és szállításával foglalkozik, ami miatt az ország szinte minden területén járt már az elmúlt két és fél évben. A csütörtök hajnali támadásról, ami egy munkácsi elektronikai gyár tucatnyinál is több dolgozóját is megsebesítette, a helyi média sem árult részleteket, állította János, aki szerint ez nem is baj. „Nem kell erről túl sokat beszélni, mert az is csak a pánikot keltené, amire most igazán nincs szükség” – vélte.

A Munkács területét érő orosz légicsapás egy amerikai cég elektronikai üzemét találta el csütörtök hajnalban, a jelenlegi információk szerint 19 embert sebesített meg. Rácz András Oroszország-szakértő közösségi oldalán azt írta, „itt az illúzió vége, hogy Kárpátalját ne érintené a háború”.

A rakétatámadás során megsérült épület oltása Kárpátaljai Katasztrófavédelmi Szolgálat

Bár sem Kárpátalja, sem amerikai cég ukrajnai létesítménye ellen nem ez az első támadás 2022 óta, egy közelben élő kárpátaljai magyar – akit kérésére csak keresztnéven említünk – azt mondta, hogy a megye magyar lakosságára is sokkolóan hatott az eddig viszonylag megkímélt területet érő pusztító támadás.