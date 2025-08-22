Lord Robert Skidelsky: Európa demográfiai válságára egyetlen megoldás van, anélkül a kontinens kihal

Igazából az összes jóléti társadalom küszködik a csökkenő születésszám problémájával, mégis a legtöbbször Orbán Viktor neve merül fel, ha szóba kerül ez a kérdés. Ő ugyanis igen nagyratörő programot folytat, hogy megfordítsa a folyamatot, miután Magyarországon is kísért az egész földrészt sújtó gond: a nők mind kevésbé hajlandók gyereket vállalni, miközben egyre több a nyugdíjas. Ha így megy tovább, kihal a kontinens lakossága – állítja Robert Skidelsky, a Lordok Házának független tagja, a keynesi gazdaságtan elismert tudósa.

A magyar kormány célja, hogy minél több magyar gyerek jöjjön világra, ennek érdekében a GDP 5%-át költi családtámogatásra, messze többet, mint amennyit a többi uniós tagállam fordít ilyen célokra vagy akár a fegyverkezésre. Orbán felfogását osztja Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint a most ellenzéki lengyel Jog és Igazságosság párt is.