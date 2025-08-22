Orbán az ukránokra árulkodott Trumpnál, aki egy felpaprikázott osztályfőnök stílusában válaszolt

Meglehetősen sajátos levélváltást posztolt a Fidesz, amelyben előbb Orbán Viktor árulkodik a Barátság kőolajvezetéket támadó ukránokra, majd Donald Trump a válaszában leginkább egy felpaprikázott osztályfőnökre emlékeztetett.

Donald Trump levele Orbán Viktornak Facebook / Fidesz

Érdemes ezt szó szerint is idézni:

„Orbán Viktor miniszterelnöktől

Öt napja, éppen a Trump és Putyin elnök urak közötti, Alaszkában tartott történelmi találkozót megelőzően, Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az oroszországi Barátság kőolajvezeték ellen. Ez a vezeték látja el Magyarországot és Szlovákiát, mely országoknak ez az egyetlen nyersolajforrásuk. Magyarország üzemanyaggal és villamos árammal támogatja Ukrajnát, viszonzásképp ők meg lebombázzák a minket ellátó vezetéket. Ez egy nagyon barátságtalan lépés! Trump elnöknek nagyon sok sikert kívánunk a békéért tett erőfeszítéseiben!”

Erre jött Trump válasza a rá jellemző nyomtatott lóbetűkkel, amiket ráadásul egy filctollal firkantott rá a levélre:

VIKTOR – NEM ÖRÜLÖK ENNEK – NAGYON MÉRGES VAGYOK MIATTA. MONDD MEG SZLOVÁKIÁNAK,

NAGYRA BECSÜLT BARÁTOM VAGY – DONALD

Elég nehéz ezt a levélváltást a helyén kezelni, hiszen mégis a világ vezető nagyhatalmának elnökét látjuk, amint filctollal firkál választ egy hivatalos levél kivonatára, majd valaki jó ötletnek tartja ezt így visszaküldeni, itthon meg mindenki a Magyar Nemzettől a Fideszen át Orbán Balázsig jó ötletnek tartja diadalmasan lobogtatni.

Persze nem ártana tudni azt is, hogy Trump mikor fogalmazta meg ezt a választ. Már csak annak tükrében is, hogy csütörtökön még azon méltatlankodott, hogy Ukrajnát a korábbi amerikai vezetés, a Biden-kormányzat csak védekezni engedte, és nem hagyta, hogy oroszországi célpontok ellen hajtson végre támadásokat.

Mert félreértés ne essék, a Barátság kőolajvezetéken át exportált nyersolajból származó bevételek az orosz hadiipart hizlalják, így az ukránok teljes joggal tekinthetik legitim katonai célpontnak azt. Miközben az, amire Orbán is hivatkozik a levelében, hogy a Barátság az egyetlen kőolajforrásunk, egyfelől nem igaz, mert ott az Adria kőolajvezeték is, ráadásul idővel a Barátságon érkező orosz kőolajat is kiválthatnánk az Odessza–Brodi kőolajvezeték meghosszabbításával. Ugyanakkor ennek a jelenlegi háború miatt alacsony a realitása.

Trump kommunikációjában az is benne van, hogy az elnök nagyon szereti, amikor tisztelet övezi, és amikor ezt megkapja, akkor szívesen gyakorol olyan gesztusokat, amik neki nem kerülnek semmibe. Mondjuk ráírja egy fecnire, hogy nagyon mérges vagyok, Viktor, míg az már egyáltalán nem biztos, hogy ezek után tényleg dühtől fújtatva nyúl is a telefonjáért, és pötyögi be Zelenszkij számát. Sőt, éppenséggel ez fordítva valósulhat meg, mivel az ukrán elnök volt az, aki állítása szerint megkérte Trumpot, hogy győzze meg Orbánt az ukrán uniós csatlakozás blokkolásának megszüntetéséről. Arról van csak vita, hogy ez a beszélgetés megtörtént-e már. Szijjártó Péter szerint nem, a nemzetközi sajtóértesülések szerint meg igen.