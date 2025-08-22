Óbuda sokáig ellenezte a lakóparkok építését, ám most hirtelen 50 méteres épületek és több ezer új lakás épülhet a kerületben

A harmadik kerület megtelt. (…) Azokat a vállalkozókat, akik kerületünkben ingatlanokat kívánnak fejleszteni, határozottan arra kérjük, elsősorban ne lakáscélú ingatlanok építésében gondolkodjanak

– írta Facebook-oldalán még 2020-ban Kiss László, a Demokratikus Koalíció III. kerületi polgármestere.

Az óbudai vezetés éveken keresztül tartotta magát ehhez az állásponthoz, amit egyebek mellett azzal indokolt, hogy a kerületben már amúgy is állandósultak a dugók, az új lakók miatt pedig még zsúfoltabbá válna az egyéb infrastruktúra is.

A kerületi önkormányzatoknak van arra lehetőségük, hogy blokkolják az építkezéseket. Sok esetben ugyanis a képviselő-testület jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy egy adott területen megindulhasson a fejlesztés, mert az érintett telkek besorolását meg kell változtatni – erről pedig szavazni kell. A terület átminősítése már önmagában jelentős hasznot hoz a terület tulajdonosának, az ingatlan ára ugyanis jelentősen nő, ha például lakóparkot is lehet rá építeni.

Kiss Lászlót májusban helyezték szabadlábra Kiss László óbudai polgármester nem sokkal 2024-es újraválasztása után gyanúsított lett egy korrupciós ügyben , esküjét pedig már a börtönben tette le. Előzetes letartóztatását többször is meghosszabbították, majd idén májusban úgy döntött a bíróság, hogy szabadlábra helyezik . A polgármester tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.

Bár sokáig ellenálltak, most úgy tűnik, hogy az óbudai önkormányzat mégis megváltoztatta eddigi szigorú álláspontját.