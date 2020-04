Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac67e171-3de3-488f-bb48-b9a22e549eb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 28,5 százalékuk viszont nem hiszi, hogy a vírus miatt bárhova sikerül eljutni idén.","shortLead":"A 28,5 százalékuk viszont nem hiszi, hogy a vírus miatt bárhova sikerül eljutni idén.","id":"20200424_koronavirus_jarvany_utazas_magyarok_felmeres_szegedi_tudomanyegyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac67e171-3de3-488f-bb48-b9a22e549eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0869e0d-5e89-4271-a988-c8b7112ae4d0","keywords":null,"link":"/elet/20200424_koronavirus_jarvany_utazas_magyarok_felmeres_szegedi_tudomanyegyetem","timestamp":"2020. április. 24. 17:25","title":"A magyarok harmada azonnal elutazna valahová a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"Ez a hátsókerékhajtású német sportautó egyenesen a DTM hőskorába repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1638306d-522a-4fe9-baa0-4ce08691c5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35d5fbd-61d9-4574-a0cd-a6f479d7f5c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200425_az_m3as_bmwk_szent_gralja_elado_egy_30_eves_m3_sport_evolution","timestamp":"2020. április. 25. 06:41","title":"Az M3-as BMW-k Szent Grálja: eladó egy 30 éves M3 Sport Evolution","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Szijjártó Péter egyik államtitkára lehet a washingtoni magyar nagykövet.","shortLead":"Ismét Szijjártó Péter egyik államtitkára lehet a washingtoni magyar nagykövet.","id":"20200424_magyar_levente_washingtoni_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1e907-af53-4053-85c6-ef7ae19622e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_magyar_levente_washingtoni_nagykovet","timestamp":"2020. április. 24. 11:51","title":"Magyar Levente lesz a washingtoni nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új fertőzést vettek nyilvántartásba.","shortLead":"Lassult a koronavírus-járvány terjedése Romániában: szombaton az utóbbi hét átlagánál 35 százalékkal kevesebb új...","id":"20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63df9a-28bd-41e0-a1db-d67268a50c9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Lassult_a_jarvany_terjedese_Romaniaban_de_23an_meghaltak_az_elmult_24_oraban","timestamp":"2020. április. 25. 14:06","title":"Lassult a járvány terjedése Romániában, de 23-an meghaltak az elmúlt 24 órában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","shortLead":"A kínaiak szerint a legionellát a koronavírusos betegek 20 százaléka is megkapta.","id":"20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5f25c-8e10-4d5a-87af-baeb14be3a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_Ujabb_korokozo_tamadhat_a_jarvany_miatt_lezart_epuletekben","timestamp":"2020. április. 24. 18:07","title":"Szakértők már a legionella elszaporodására is figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","shortLead":"Elkezdik mérni az ország átfertőzöttségét.","id":"20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0bc4b7-63b1-463d-8c7d-01338723fa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0f6827-a3a3-4b87-81df-6647fe61561a","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Palkovics_a_koronavirusrol_Jovo_hettol_tobbet_fognak_merni","timestamp":"2020. április. 23. 21:49","title":"Palkovics a koronavírusról: Jövő héttől többet fognak mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]