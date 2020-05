Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","shortLead":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","id":"20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69231a4-6789-48c5-85e1-f9262f975bdd","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","timestamp":"2020. május. 03. 20:11","title":"Holtverseny született a rúdugrók kerti versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","shortLead":"A 27 éves nő a Belvárosban üzemeltetett bordélyházat.","id":"20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9be1902-4396-4579-9b65-9ebaa22c3fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db991f-3176-4d17-bccb-9bd816511238","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Letartoztattak_egy_budapesti_madamot","timestamp":"2020. május. 03. 15:56","title":"Letartóztattak egy budapesti madámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","shortLead":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d822e-dd34-4281-a011-bfd3c66586d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 08:36","title":"Átlépte a 3,5 milliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.","shortLead":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek...","id":"20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0394c7-45ee-4010-aff7-64adc6084aee","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","timestamp":"2020. május. 02. 22:29","title":"Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","shortLead":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","id":"20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f59f4-552c-4675-a8cf-aaad8d38222c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","timestamp":"2020. május. 02. 17:28","title":"Karantén kutatást indított a NÉBIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkel, utána viszont tovább melegszik az idő.","shortLead":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére...","id":"20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b79714-c784-4ae6-893a-2f2cb1349286","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","timestamp":"2020. május. 03. 15:21","title":"Délután záporok csaphatnak le északkeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]