[{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés 187 országban van jelen.\r

\r

","shortLead":"A halálos áldozatok hivatalos száma 269 584-re emelkedett péntek reggelre, a gyógyultaké pedig 1,286 millió. A fertőzés...","id":"20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707eb6-36de-4c90-b2ad-98e75d1524f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Tobb_mint_38_millio_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 08. 08:22","title":"Több mint 3,8 millió a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Harmincöt új fertőzöttet találtak.","id":"20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0a4b48-e8ca-43e5-966e-70a871e76771","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Negyszaz_felett_a_koronavirusban_elhunytak_szama","timestamp":"2020. május. 09. 07:27","title":"Négyszáz felett a koronavírusban elhunytak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf8331c-a639-4bf5-9ad0-be6adf38f470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető előtti digitális kijelző egyszerűen átvált videós képernyővé, amikor valaki az autó holtterébe kerül.","shortLead":"A vezető előtti digitális kijelző egyszerűen átvált videós képernyővé, amikor valaki az autó holtterébe kerül.","id":"20200507_Ugyes_megoldassal_jelzi_a_holtterben_levo_veszelyt_a_legujabb_Kia_Sorento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf8331c-a639-4bf5-9ad0-be6adf38f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11376a55-632c-4cc1-bf37-cfcaca60cadd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_Ugyes_megoldassal_jelzi_a_holtterben_levo_veszelyt_a_legujabb_Kia_Sorento","timestamp":"2020. május. 07. 15:50","title":"Ügyes megoldással jelzi a holttérben lévő veszélyt a legújabb Kia Sorento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, azon tudósok egyike, akivel Orbán Viktor miniszterelnök is konzultálni szokott. A rektor az óvatos nyitás híve, ehhez azonban pontosan kell látni, milyen az átfertőzöttség. A részadatok jövő hét közepén publikusak lehetnek. ","shortLead":"Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma alapján elmondható, nem dübörög a koronavírus-járvány Magyarországon – mondta...","id":"20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928febe8-ebbe-47fe-ac0e-cb27cd4afb73","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Merkely_jarvany_jarvanyveszely_szuroprogram_orban_korlatozas_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 11:15","title":"Merkely: Tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a veszély megmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","shortLead":"A német gyártó stuttgarti múzeuma korlátozott nyitvatartással és új előírásokkal, de ismét várja a látogatókat. ","id":"20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a93814e-84cf-48d1-ba31-8c9890ddfbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8939f-fae1-492f-8bcc-26b2611b6320","keywords":null,"link":"/cegauto/20200509_kozel_2_honap_utan_holnap_ujra_kinyitott_a_mercedesbenz_muzeum","timestamp":"2020. május. 09. 10:08","title":"Közel 2 hónap után ma újra kinyitott a Mercedes-Benz múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","shortLead":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","id":"20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f532e0e-705e-4ecd-a983-73efc4df4017","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","timestamp":"2020. május. 08. 12:23","title":"Itt a bizonyíték, hogy a világ nem lesz jobb hely a járvány után: hosszú, tömött sorok az olasz McDrive-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","shortLead":"Az elsősorban játékokra kihegyezett középkategóriás telefonokat célozza meg a MediaTek új lapkakészlete, a helio G85.","id":"20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e6d930-cc86-44ac-a046-66ae29c2d738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93fd578-c010-4a4f-b932-76082fbe97e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_mediatek_heliog85_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonokba","timestamp":"2020. május. 08. 10:03","title":"Felturbózná a középkategóriás telefonokat a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]