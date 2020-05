Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja összefoglalójában a BBC. ","shortLead":"Az USA-ban 55 százalékkal, Nagy Britanniában 22 százalékkal ugrott meg a szeszes italok eladása márciusban – írja...","id":"20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02d2a5-d51d-451d-ad86-67b2cd96a168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Otthon_konnyebben_nyulunk_a_pohar_sor_utan","timestamp":"2020. május. 18. 15:06","title":"Otthon gyakrabban nyúlunk a pohár sör után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű menü sincsen bennük, csak kínai.","shortLead":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű...","id":"20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63bbe-1999-4b3b-8789-31c9cf474ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","timestamp":"2020. május. 18. 10:31","title":"Otthoni használatra fejlesztették a Kínából beszerzett lélegeztetőgépeket, állítja egy aneszteziológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2958a5-f2eb-4290-8af5-dfa6d4aecba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terápiás állatként szolgál az Országos Mentőszolgálat legnagyobb garázsában. ","shortLead":"Terápiás állatként szolgál az Országos Mentőszolgálat legnagyobb garázsában. ","id":"20200518_macska_mentosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2958a5-f2eb-4290-8af5-dfa6d4aecba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d25d38-1940-41b8-a634-24df83d71d03","keywords":null,"link":"/elet/20200518_macska_mentosok","timestamp":"2020. május. 18. 12:53","title":"Szerencsét hoztak a mentősök a fekete macskának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","shortLead":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","id":"20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31876212-391e-45f0-9cb9-4afbab7721f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","timestamp":"2020. május. 19. 15:01","title":"Tíz évre titkosították a Budapest–Belgrád-vasútépítkezés iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt Etiópiában, a világ hetedik legnagyobb kávétermesztő országában. Emiatt pedig drágulhat a kávé. ","shortLead":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt...","id":"20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af46c4aa-185c-4a7f-83b3-763fac0e6d61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","timestamp":"2020. május. 19. 18:16","title":"A klímaváltozás miatt veszélyben a kávétermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább egyszer álmatlanság gyötri.","shortLead":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább...","id":"20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35090481-fc4f-4c97-91ce-d90cdce1f0e8","keywords":null,"link":"/elet/20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","timestamp":"2020. május. 19. 05:34","title":"Egyre több az olyan gyerek Európában, aki mentális problémákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 18. 15:30","title":"Ezek a változások Önre is hatnak majd: mindennapok a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]