[{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek el a gyűjteményükbe. Mostantól már nem kell ezen dilemmázni.","shortLead":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek...","id":"20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406719bb-c196-44ea-96bf-be4d0f0fe45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","timestamp":"2020. május. 27. 07:33","title":"Kivették a sorompót a Spotifyból, mostantól korlátlan mennyiségű dalt gyűjthetünk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot, meghaladta a Covid-19 megbetegedésből kigyógyultak száma az aktív fertőzöttekét Magyarországon, és több mint 125 ezer esetben igényeltek bértámogatást, a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretein belül. Többek között ezek hangzottak el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.","shortLead":"Délután benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot, meghaladta a Covid-19 megbetegedésből...","id":"20200526_Rossz_foglalkoztatasi_adatokra_szamit_a_kormany_operativ_torzs_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d042a3c-7cc6-4e73-92d2-78e6f08c9f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2c27c-cded-43b9-a57e-96ce8504df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Rossz_foglalkoztatasi_adatokra_szamit_a_kormany_operativ_torzs_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 26. 12:01","title":"Ma benyújtják a különleges jogrend visszavonásáról szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevétel 40 százalékát, mint eddig. Sok önkormányzatnak ez volt az egyetlen saját bevétele.","shortLead":"A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem...","id":"20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95423c6a-7c6d-4a49-8599-6a8dc69b4931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc98da5-5676-42ec-8f99-52e7ceb492b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_A_kormany_tartosan_elveszi_az_onkormanyzatok_egyik_legfontosabb_bevetelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:33","title":"A kormány tartósan elveszi az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","shortLead":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","id":"20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd4f40-a6c2-4ac4-8918-9b6889cde74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","timestamp":"2020. május. 25. 18:12","title":"Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","shortLead":"Lakner Zoltán politológus szerint nem céljuk a nagy hírportálokkal versenyezni.","id":"20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61335bed-463f-4d38-baac-1c469a311731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efce3c0-57d3-412b-99a3-cc45fcc31131","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_lakner_zoltan_hetilap_jelen","timestamp":"2020. május. 27. 11:39","title":"Új hetilapot és fizetős portált indítanak a 168 óra volt munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac66ec-084e-4a07-baa3-9fd7bd333357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány szinte mindent a feje tetejére állított, és arra is felkészülhetünk, hogy a levonulása után sem térhetünk vissza többet a régi kerékvágásba. Az Apple is újra gondolta, milyenek legyenek fizikai üzletei a nyitás után.","shortLead":"A koronavírus-járvány szinte mindent a feje tetejére állított, és arra is felkészülhetünk, hogy a levonulása után sem...","id":"20200526_apple_store_koronavirus_jarvany_uj_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ac66ec-084e-4a07-baa3-9fd7bd333357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5008a2c4-3aed-4e58-ae94-09585a92d36d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_apple_store_koronavirus_jarvany_uj_szabalyok","timestamp":"2020. május. 26. 10:03","title":"Semmi sem lesz olyan, mint korábban: így változnak az Apple Store-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni, hogy legalább fél éve egy dán a párjuk.","shortLead":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni...","id":"20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02291a0-f6d7-42d5-819d-d7c8b17398fb","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 17:53","title":"Újra találkozhatnak a szerelmesek Dániában, akiket a határzár elszakított egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el elődjétől a Note-széria legújabb tagja.","shortLead":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el...","id":"20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b1ffca-860f-4ee6-8b83-cdd81e85d2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 13:03","title":"Ha ez igaz, hatalmas, de szép telefon lesz a Samsung Galaxy Note20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]