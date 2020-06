Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","shortLead":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","id":"20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa0d86-33a6-4750-8768-4d1bd5095dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 13:20","title":"Újra megugrott a horvátországi fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

","shortLead":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group...","id":"20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbefb20-f641-454c-9717-2069b6fb776d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_Lehet_hogy_a_valsag_utan_sem_ter_vissza_a_korabbi_szintre_a_fosszilis_energiahordozok_fogyasztasa","timestamp":"2020. június. 24. 16:15","title":"Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","shortLead":"Zivatarokra, pénteken felhőszakadásra is számítani lehet.","id":"20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e972f758-e35c-433c-a6fa-38bb1c3c2f86","keywords":null,"link":"/elet/20200624_csapadek_hetvege_idojaras_szerda","timestamp":"2020. június. 24. 15:20","title":"Meleg, de viharos napok állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb csodával ér fel a sikeres vizsga. Egy miskolci iskola kifejezetten a legalsó társadalmi rétegekből származó gyerekeket juttatja el eddig a pontig. Másfél évtizede működik, majdnem be kellett zárni, de úgy tűnik, megmenekül a Dr. Ámbédkar Iskola. A bizonyítványosztáson jártunk, és hihetetlen történeteket hallottunk ","shortLead":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb...","id":"20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc6f8b-ba6f-4105-84ab-fd98e910c4a1","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"„Már általános iskolában eldöntöttem, hogy kitörök innen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]