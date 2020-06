Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","shortLead":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","id":"20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c7748-1b77-47ed-83b1-a55fc28108ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","timestamp":"2020. június. 21. 09:51","title":"Karácsony beszélgetni hívta követőit, aztán rajzoltak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi szigeten ragadt Vincze Orsi. Amikor hazaért, rá sem ismert a repülőtérre. ","shortLead":"Nagy nehezen és komoly költségek árán, de már Magyarországon van az önkéntes munkája közben egész tavaszra egy trópusi...","id":"20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90749f1f-6d1a-4650-8999-7fb46cb55e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc492da2-b7fb-41c4-bee3-c2f26aaaa49f","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Embert_probalo_egy_het_alatt_sikerult_hazajutnia_a_mianmari_szigeten_ragadt_magyar_lanynak","timestamp":"2020. június. 20. 13:42","title":"Egy egész stresszes hétig tartott, de hazajutott a mianmari szigeten ragadt magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","shortLead":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","id":"20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df680bc3-08e1-4e6d-81ed-16a73a303bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","timestamp":"2020. június. 20. 11:54","title":"Közel 1 milliárd forintot ad a kormány az erdélyi Iskola Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","shortLead":"Mindezt nemzetgazdasági érdekből. Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondja, ez nevetséges.","id":"20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec321d8f-c6d3-46a3-ae17-f2b6cff95164","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Egy_kormanyhivatal_kezeben_a_dontes_amivel_engedelyezheti_a_munkaltato_szamara_a_ket_eves_munkaidokeret_elrendeleset","timestamp":"2020. június. 20. 11:37","title":"Egy kormányhivatal kezében a döntés, amivel engedélyezheti a munkáltató számára a két éves munkaidőkeret elrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","shortLead":"Lankadatlan éberségre szólít fel a tisztifőorvos.","id":"20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eaafcdb-06b6-4426-9bad-f58f30e16824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472314a7-0def-4251-98d3-14d5200194b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_nem_szabad_hatradolni_mert_meg_vilagjarvany_van","timestamp":"2020. június. 21. 08:55","title":"Müller Cecília: Nem szabad hátradőlni, mert még világjárvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen a rohamtempóban, július 5-ére kiírt horvátországi parlamenti választáson. Az abszolút többség azonban kizárt, de a kormányalakításban segíthet a pár hónapja alakult szélsőjobbos Haza Mozgalom, amelynek élén Horvátország egykori pécsi főkonzulja áll.","shortLead":"A kormányzó nacionalista Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) van a legtöbb esélye arra, hogy az élen végezzen...","id":"20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2b5246-1ad8-447a-b275-f61da5169849","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_A_szelsojobb_lehet_a_kiralycsinalo_a_kozelgo_horvatorszagi_valasztason","timestamp":"2020. június. 20. 17:30","title":"A horvátok rögtönöznek egy választást, és ezzel helyzetbe hozzák a szélsőjobbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]