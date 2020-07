Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","shortLead":"Egyelőre nem úgy tűnik, hogy az USA az év végére lefejleszti a koronavírus elleni vakcinát.\r

","id":"20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b47de3-9e1a-4eb9-bf6b-66941dfe302e","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_New_York_tagallam_beutazasi_korlatozasok","timestamp":"2020. június. 30. 21:41","title":"New York 16 tagállamra terjeszti ki a beutazási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért Átjáróházzal indult újra a járvány után. Ellátogattunk az egyszer már félbeszakított forgatás helyszínére, ahol megtudtuk, mekkora összeget bukott a produkció a kialakult karanténhelyzet miatt, mit rejtett el a látványtervező a filmben, és még egy koronavírusteszten is át kellett esnünk. ","shortLead":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért...","id":"20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55dfe1-1f73-42d9-a6ca-baa56f275b1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","timestamp":"2020. június. 29. 19:30","title":"„Nagyobbnak akar látszani, mint amire lehetőség van, és majdnem belehalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","shortLead":"A szervezet szerint az eddiginél is nehezebb lesz Magyarországon menedékjoghoz jutni.","id":"20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e6afe64-fffc-4705-a930-ba1db1f0c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee0dd-2907-4f00-a653-1e0315b75edb","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_menedekjogot_erinto_torveny_visszavonasara_szolitotta_fel_az_ENSZ_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. június. 29. 20:29","title":"A menedékjogot érintő törvény visszavonására szólította fel az ENSZ a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai űrhivatal külsősök ötleteit várja az Artemis-misszióhoz.","shortLead":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai...","id":"20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed99e6f1-1de5-4c17-b4de-0661e7918c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","timestamp":"2020. június. 29. 11:40","title":"Segítséget kér a NASA a Holdon üzemelő vécékhez, a jó ötletekért fizetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet. Ismét lesz társadalombiztosítási járulék, csak éppen a biztosítási elv nem érvényesül.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6c9805-7032-41ac-8d9c-549ec762f2a6","keywords":null,"link":"/360/202026__szochocsokkentes__atvert_nyugdijasok__szegeny_egeszsegugy__fukar_kezekkel","timestamp":"2020. június. 29. 11:00","title":"Olcsóbb lesz a munkaerő, de emiatt kevesebb jut nyugdíjra és egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","shortLead":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","id":"20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbca1b-8366-4d35-8215-bb084208f3fe","keywords":null,"link":"/elet/20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. július. 01. 05:13","title":"Délután nyugat felől érkeznek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","shortLead":"Nem csak a dílerek, de a civil szervezetek, a média és a gyerekek is célpontok lettek.","id":"20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef305ab7-4ce9-4de8-aa6d-94c736b9775f","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Gyerekeket_gyilkol_a_rendorseg_drogellenes_harc_urugyen_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. június. 30. 13:10","title":"Gyerekeket gyilkol a rendőrség drogellenes harc ürügyén a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]