Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d22f3-d414-40ef-a3cf-ce497f7743ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. július. 15. 17:30","title":"\"Ha nem látom, nem is dolgozik\" – Egy sor tévhit megdőlt a távmunkával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","shortLead":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","id":"20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a383e9-520b-4f1d-bef0-cae4de3d7714","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","timestamp":"2020. július. 15. 11:21","title":"1,8 másodperc alatt 100-ra: jön a görögök hipersportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő néhány napja fulladt vízbe Kaliforniában.","shortLead":"A színésznő néhány napja fulladt vízbe Kaliforniában.","id":"20200716_naya_rivera_glee_holttest_csonak_piru_to_kalifornia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b1392a-ffef-4b11-b5fe-63ed8cce13c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52e0b7-4599-4093-bc37-414333e03e71","keywords":null,"link":"/elet/20200716_naya_rivera_glee_holttest_csonak_piru_to_kalifornia","timestamp":"2020. július. 16. 09:31","title":"Annyi ereje még volt a Naya Riverának, hogy megmentse a kisfiát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","shortLead":"Több balkáni országba is leáll a repülés Magyarországról.","id":"20200715_wizz_air_jarvany_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428469b6-7378-4726-bb2e-3c56c10897fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_wizz_air_jarvany_repules","timestamp":"2020. július. 15. 16:29","title":"Több járatát felfüggeszti a Wizz Air a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"A mintegy hatvan sérültből négyet súlyos állapotban szállítottak a kórházakba. Az ütközés oka egyelőre ismeretlen.","id":"20200715_praga_vonat_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9847f-527c-4a22-9506-fd1bbae09a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_praga_vonat_serult","timestamp":"2020. július. 15. 06:11","title":"Összeütközött két vonat Prága közelében, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","shortLead":"A Magyar Posta vezetősége és a szakszervezetek közötti hétfői bértárgyalás sem vezetett eredményre.","id":"20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23b7cf-db38-47cf-a36d-02415a8bac9f","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_magyar_posta_postasok_szakszervezetek_tuntetes_mager_andrea","timestamp":"2020. július. 15. 05:50","title":"Postástüntetés jöhet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy teljesítményű ventilátor van benne.","shortLead":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy...","id":"20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6706a32-8127-4fa3-bec1-e7fb458ccefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","timestamp":"2020. július. 15. 11:03","title":"Miniventilátor van ebben az egérben, hogy ne izzadjon a használója keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","shortLead":"A rapper nem válogatta meg a szavait. ","id":"20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c5c68f-0775-4920-939d-32285dae0523","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Majka_Lovasi_Andras_koncertek","timestamp":"2020. július. 15. 13:07","title":"Majka a Facebookon szólt be Lovasi Andrásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]