Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","shortLead":"Alighogy elkezdődött a szezon, civilek szerint máris mintegy 300 állattal végeztek a halászok.","id":"20200719_feroer_balnak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133a117b-307e-4583-9355-7adbf9c55512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98461b32-4923-49e3-b4a7-e7a2fd5a96b9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_feroer_balnak_koronavirus","timestamp":"2020. július. 19. 19:25","title":"Van, amin a koronavírus sem változtat: elkezdődött a bálnavadászat szezonja a Feröer-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbaed8e-590e-4e1c-bca6-865fee7347f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt igyekszik most kitölteni az AccuWeather.","shortLead":"Azzal, hogy többé nem lesz elérhető az androidos felhasználók számára, a Dark Sky app igazi űrt hagy maga után. Ezt...","id":"20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbaed8e-590e-4e1c-bca6-865fee7347f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee684d58-7325-4fbf-9052-ffb27b13c8f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_accuweather_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 20. 16:03","title":"Régóta vágyott funkció került az AccuWeatherbe, nem véletlenül ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak azonnal távozniuk kell az unióból.","shortLead":"A miniszterelnök szerint nem anyagilag kell megbüntetni, aki nem fogadja el a jogállamiságot, az ilyen országoknak...","id":"20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dfae2e5-b8a2-45c6-bf40-ef28534f2c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183d9ebc-2b51-429b-9d9b-0b2c6ceb216e","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Orban_A_jogallamisagot_elutasito_orszagoknak_menniuk_kell_az_EUbol","timestamp":"2020. július. 19. 12:12","title":"Orbán: A jogállamiságot elutasító országoknak menniük kell az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban hárman haltak meg koronavírus-fertőzésben, ilyen alacsony számra február 22. óta nem volt példa. ","shortLead":"Olaszországban hárman haltak meg koronavírus-fertőzésben, ilyen alacsony számra február 22. óta nem volt példa. ","id":"20200719_A_jarvany_kirobbanasa_ota_nem_volt_ilyen_keves_az_aldozatok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=128b8ac6-d8f1-402b-850b-362080086581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cdaa71-17e9-4edb-9ce2-19bd3b80ac76","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_A_jarvany_kirobbanasa_ota_nem_volt_ilyen_keves_az_aldozatok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 19. 20:56","title":"A járvány kirobbanása óta nem volt ilyen kevés az áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","shortLead":"Bizalmi vagyonkezelő bízik a Michelin-csillagos éttermek jövőjében.","id":"202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f5c6a-5b84-4d1b-9045-19e3fef7e810","keywords":null,"link":"/360/202029_costes_downtown_uj_tulajdonos","timestamp":"2020. július. 19. 08:30","title":"Járvány közben bukkant fel új befektető Gerendai luxuséttermeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3836c9be-7d3d-486f-9474-cdeaec32bc0c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Egy újabb könnyen elsajátítható bűvészmutatvány Hajnóczy Soma és Kelle Botond Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal című könyvéből.","shortLead":"Egy újabb könnyen elsajátítható bűvészmutatvány Hajnóczy Soma és Kelle Botond Elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal...","id":"20200719_Hogyan_varazsoljunk_vizbol_jeget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3836c9be-7d3d-486f-9474-cdeaec32bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e57f84a-ae55-43fb-8b66-6453068e2b9a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200719_Hogyan_varazsoljunk_vizbol_jeget","timestamp":"2020. július. 19. 19:15","title":"Hogyan varázsoljunk vízből jeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb előírásokat vezetnek be a légkondicionáló berendezésekre. ","shortLead":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb...","id":"20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24240e3e-67b0-4691-b400-78c2c88f3c4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","timestamp":"2020. július. 18. 21:16","title":"Elképesztően sok energiát lehetne spórolni a fejlett klímaberendezésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]