[{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","shortLead":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","id":"20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35a1e2-6589-4337-a74d-2ca259151deb","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:46","title":"Michelle Obama a depressziójáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","shortLead":"Átlagosan 8 százalékkal emelkednek a postai alapbérek, 14 ezer dolgozónak jut 10 százalékosnál is nagyobb bérfejlesztés.","id":"20200806_posta_fizetes_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d4e21-ff35-4535-8dd7-2251666d48c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_posta_fizetes_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:21","title":"Megállapodtak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte ráomlott a templom.","shortLead":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte ráomlott a templom.","id":"20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a16d2e-b2a6-4b0d-8381-a7a6928abf76","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:12","title":"Sokkoló videón menekül egy pap a bejrúti robbanás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős Mulant. És ők is csak akkor, ha – a havidíjon túl – fizetnek.","shortLead":"Ott, ahol a járványhelyzet kedvező, moziban is levetítik, a többség viszont csak online láthatja majd az élőszereplős...","id":"20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e999ecfa-8968-4e40-aa18-1a684b962431","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_disney_plusz_mulan_bemutato_streaming_video_mozijegy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:51","title":"8800 forintot kell fizetniük a Disney+ előfizetőinek, ha látni akarják az új Mulan-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem lehet lejátszani a mérkőzéseket.","shortLead":"Bajnokok Ligája és Európa liga selejtezők is lehetnek Magyarországon, ha a koronavírus járvány miatt más helyszínen nem...","id":"20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4bfbc4-f378-4134-a1e7-e2ea77d8dc03","keywords":null,"link":"/sport/20200806_selejtezo_kupa_uefa_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:10","title":"Európai kupaselejtezők lehetnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) kutatói, akik a jelenleg virtuálisan zajló 40. részecskefizikai konferencián mutatták be kutatási eredményeiket a nagyon ritka jelenségről.","shortLead":"Először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlásáról az európai részecskefizikai kutatóintézet...","id":"20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1942ce26-a9d1-48be-8829-8087a89d1e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad50e14d-f127-4b59-8997-6ca54c6b6cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_cern_higgs_bozon_ket_muonra_bomlasa_cms_kiserlet","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:03","title":"Nagy felfedezést tettek a CERN kutatói: először találtak kísérleti bizonyítékot a Higgs-bozon két müonra bomlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","shortLead":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","id":"20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6960-f87c-448b-9c6d-0a34e065c386","keywords":null,"link":"/elet/20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:25","title":"Rákkal küzd Forgács Gábor, már több műtéten is átesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","shortLead":"Ha a program beválik, azt más településekre is kiterjeszthetik. A projektet uniós támogatással valósul meg.","id":"20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c439d550-92e0-4eb9-94af-085371328ce0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_klimavedelem_klimavaltozas_kistelepulesek_wwf_belugyminiszterium","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:31","title":"Öt magyar kistelepülésen indít klímavédelmi projektet a Belügyminisztérium és a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]